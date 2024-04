Babele nel centrodestra: Rotice pronto a fare un passo di lato, ma fallisce il tentativo di ricompattare la coalizione

A Manfredonia il centrodestra è una Babele. Nelle ultime ore, ha contribuito ad alimentare la confusione una nota inviata alla stampa da Matteo Robustella, delegato di Fratelli d’Italia al tavolo locale per le Comunali.

Si faceva riferimento ad una “convergenza” di Fratelli d’Italia, Udc, Strada Facendo e Pop, ma il movimento fondato dal consigliere regionale Napoleone Cera si è dissociato dal comunicato. “Dalla discussione è emersa l’unanime volontà di presentarsi alle elezioni in maniera unitaria e compatta”, si leggeva nella nota stringata, ma forse non abbastanza da non ingenerare malintesi. E così rischia di rivelarsi maldestro l’ultimo tentativo di ricompattare il centrodestra.

A smentire per primo i contenuti dell’informativa è stato Vincenzo Lo Riso, anche lui meloniano, referente del Dipartimento Pensionati FdI.

“Questa presunta unità del centrodestra si riduce solo al movimento civico dell'ex sindaco Rotice e ad una parte (solo una minima parte) di Fratelli d'Italia, visto che l'altra parte, che annovera la maggioranza degli iscritti, è contraria a qualunque alleanza con la lista di Rotice. Di quale coalizione quindi si parla? Basta con i giochetti - ha scritto sui social - I cittadini di Manfredonia vogliono chiarezza e soprattutto discontinuità rispetto alla precedente amministrazione di Rotice, rispetto alla quale proprio il partito di Giorgia Meloni aveva espresso sfiducia, prima ancora che lo facesse Forza Italia, rimandandolo saggiamente a casa”.

Effettivamente, pare che, al momento, le scelte di Matteo Robustella non siano avallate nemmeno dai maggiorenti provinciali del partito. Alla riunione c’era anche Pop, ma “per ascoltare, perché invitati”. E se il movimento di Napoleone Cera frena è perché prima “bisogna avere le idee chiare”.

Sono ancora in corso valutazioni da parte del laboratorio di partecipazione attiva. “A Manfredonia noi stiamo ragionando a 360 gradi”, fa sapere il consigliere regionale. Non ci sono veti o preclusioni, “c’è solo tanta confusione”, osserva. Con tutta probabilità, Pop scioglierà le riserve quando potrà valutare sindaco e programma che, attualmente, non ci sono. Ma se a Pop non dispiacerebbe, probabilmente, la ricandidatura di Gianni Rotice, figura che crea un po’ di scompiglio nel resto del centrodestra, di certo, Forza Italia non può accettarla.

A porre un veto su chiunque abbia fatto parte della sua Amministrazione non è stato il big azzurro del Golfo, Giandiego Gatta, ma finanche organi superiori al deputato.

È un’esperienza chiusa per Forza Italia. Ma pare che, nella riunione oggetto del comunicato che ha alzato l’ultimo polverone, non si sia discusso della convergenza su Gianni Rotice, e questo hanno tenuto a chiarirlo. E anzi, l’ingegnere sarebbe pronto a fare un passo di lato pur di salvaguardare l’unità del centrodestra.

Ma anche questa circostanza lascerebbe del tutto indifferente Forza Italia. Che si candidi o meno, il partito non intende intraprendere alcun percorso con lui, e questo ormai è acclarato.