Riapertura temporanea della galleria Passo del Lupo “ennesima beffa”: “Non abbiamo bisogno di contentini”

La temporanea sospensione dei lavori nella galleria di Passo del Lupo, che passato il periodo invernale sarà nuovamente interdetta al transito, non soddisfa la senatrice M5S Gisella Naturale: “Questo 'contentino' di Natale della riapertura temporanea suona come l'ennesima beffa”.

Il tratto di strada in questione è stato oggetto di una sua interrogazione parlamentare. “Ha generato e continua a generare numerosi disagi già da mesi – afferma la senatrice - Disagi non solo per chi deve percorrere strade alternative con aggravio di costi e tempo, ma anche per la cittadinanza che abita nelle vicinanze di un traforo sottoposto a continui interventi di manutenzione”.

Si domanda se sia mai possibile che le strade della Capitanata siano un continuo cantiere, “tutto un percorso ad ostacoli”. La galleria Passo del Lupo apre e chiude a intermittenza.

“Se è agibile, che si apra definitivamente – afferma la senatrice - Se non lo è, il pericolo resta, a meno che qualcuno creda nell'invulnerabilità dei passanti durante le feste natalizie”.

La statale 17, ricorda, “versa in condizioni disastrose da tempo immemore”. Il 7 luglio scorso, attraverso un'ordinanza di Anas-Gruppo FS italiane, fu chiusa nel tratto di strada compreso tra il km 4+330 (in corrispondenza dello svincolo per San Bartolomeo in Galdo) ed il km 11+100 (in corrispondenza dello svincolo per Volturino).

“Ricordo al ministro Salvini, a cui era rivolta la mia interrogazione, che più volte, per incuria o imperizia, in Italia si sono verificate tragedie come quella del Ponte Morandi a Genova. Probabilmente, la situazione sulla Lucera-Campobasso non è così drammatica, ma se non s'interviene una volta per tutte e in maniera definitiva, questo territorio sarà penalizzato per sempre, come lo è sul viadotto di Cagnano Varano e in decine di altre località. Delle caramelline di Natale – conclude - non abbiamo alcun bisogno”.