Riapre la galleria 'Passo del Lupo': solo momentaneamente per favorire gli spostamenti invernali

Riapertura 'temporanea' della galleria 'Passo del Lupo', a Volturino. Lo comunica Anas, che ha riaperto al traffico la galleria situata lungo la Statale 17, che collega Foggia a Campobasso, "per favorire gli spostamenti previsti durante il periodo invernale".

Il tratto è stato interdetto al traffico dallo scorso mese di settembre, per consentire le lavorazioni di riqualificazione e risanamento strutturale della galleria. Sui disagi causati agli automobilisti dalla lunga chiusura per il cantiere, era intervenuta, solo pochi giorni fa, la senatrice Gisella Naturale, nonché vicepresidente della nona Commissione permanente Agricoltura, Attività produttive, Turismo, che ha inoltrato un'interrogazione a risposta orale al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

“Passo del Lupo rappresenta l’unico collegamento rapido tra Foggia e Campobasso e dunque verso Roma. Il 7 luglio scorso, attraverso un'ordinanza di Anas-Gruppo FS italiane, è stata disposta la chiusura totale del tratto di strada compreso tra il km 4+330 (in corrispondenza svincolo per S. Bartolomeo in Galdo) ed il km 11+100 (in corrispondenza svincolo per Volturino). Ad oggi è ancora chiusa"-

Ha aggiunto la parlamentare di Torremaggiore: "Il prolungamento dei lavori, oltre a causare difficoltà agli automobilisti, studenti e lavoratori pendolari, ha avuto riflessi negativi sulle attività commerciali essendo preclusa ai mezzi pesanti la Sp 145 e l’alternativa è pagare il pedaggio sulla A14 o percorrere la fatiscente e pericolosa Statale 16. Un intero territorio penalizzato".

Naturale chiede di sapere se il ministro Salvini ritenga di dover chiarire i motivi collegati alla proroga della chiusura del tratto di strada e se sono previste iniziative per intensificare i lavori in corso e per implementare il numero dei lavoratori impiegati in questo cantiere, per velocizzare, nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza, i lavori di risanamento strutturale che interessano la galleria 'Passo del Lupo' e l’intero tratto stradale di riferimento.

La riapertura, precisano da Anas, è solo temporanea. Dopo la stagione invernale, infatti, la galleria sarà nuovamente interdetta al transito per il completamento delle lavorazioni, previsto entro il 2024.