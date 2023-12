Passo del Lupo, la galleria che collega Foggia a Campobasso ancora chiusa: "Non è possibile"

La chiusura al transito della galleria 'Passo del Lupo' sulla Statale 17 che collega Foggia a Campobasso, ha generato e continua a generare numerosi disagi già dal mese di agosto. Disagi non solo per chi deve percorrere strade alternative con aggravio di costi e tempo, ma anche per la cittadinanza che abita nelle vicinanze di un traforo sottoposto a continui interventi di manutenzione.

Per questo motivo la senatrice Gisella Naturale, nonché vicepresidente della nona Commissione permanente Agricoltura, Attività produttive, Turismo, ha inoltrato un'interrogazione a risposta orale al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. “Passo del Lupo rappresenta l’unico collegamento rapido tra Foggia e Campobasso e dunque verso Roma. Il 7 luglio scorso, attraverso un'ordinanza di Anas-Gruppo FS italiane, è stata disposta la chiusura totale del tratto di strada compreso tra il km 4+330 (in corrispondenza svincolo per S. Bartolomeo in Galdo) ed il km 11+100 (in corrispondenza svincolo per Volturino). Ad oggi è ancora chiusa"-

Ha aggiunto la parlamentare di Torremaggiore: "Il prolungamento dei lavori, oltre a causare difficoltà agli automobilisti, studenti e lavoratori pendolari, ha avuto riflessi negativi sulle attività commerciali essendo preclusa ai mezzi pesanti la Sp 145 e l’alternativa è pagare il pedaggio sulla A14 o percorrere la fatiscente e pericolosa Statale 16. Un intero territorio penalizzato".

Naturale chiede di sapere se il ministro Salvini ritenga di dover chiarire i motivi collegati alla proroga della chiusura del tratto di strada e se sono previste iniziative per intensificare i lavori in corso e per implementare il numero dei lavoratori impiegati in questo cantiere, per velocizzare, nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza, i lavori di risanamento strutturale che interessano la galleria 'Passo del Lupo' e l’intero tratto stradale di riferimento.