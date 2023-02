È il giorno della ‘festa della democrazia’ del Pd: nel Foggiano “grande affluenza”

Seggi delle Primarie per il nuovo Partito Democratico affollati nel Foggiano. Da stamattina iscritti e simpatizzanti si sono messi pazientemente in fila per esprimere la loro preferenza tra i candidati alla segreteria nazionale Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Si vota fino alle 20.

In provincia di Foggia sono stati allestiti 37 seggi. “Grande affluenza”, dicono da Pd di Capitanata. Tanti i simpatizzanti. Alla prima rilevazione delle 14 risultavano superati i 5mila votanti. Dal punto di vista logistico e organizzativo non si segnalano particolari criticità: “Procede tutto per il meglio – fanno sapere – c’è solo qualche fila per la registrazione, soprattutto nei grossi centri”. Nessun intoppo alla macchina organizzativa, ben rodata.

Qualche momento di tensione solo a Pietramontecorvino, dove è stato allontanato un simpatizzante di Forza Italia, ma dalle versioni dei protagonisti ad alimentare il diverbio sono state vecchie ruggini. Sul caso è intervenuto anche il segretario provinciale del Partito Democratico Pierpaolo d’Arienzo: “Se vogliono votare quelli di Forza Italia chiedessero le primarie al loro partito. Capiamo che non ci sia minimamente dialogo e confronto in Forza Italia e, infatti, i suoi simpatizzanti si recano ai nostri seggi per le primarie per provare l’ebbrezza di scegliere un segretario con il voto popolare. A quelli di Forza Italia, se vogliono, possiamo anche insegnare l’organizzazione delle primarie e come si elegge dal basso chi deve guidare un partito. Bene ha fatto il segretario locale a non raccogliere la provocazione. Gli scritti e i simpatizzanti del Pd che stanno votando approvano ‘l’appello agli elettori’”.

A Foggia la bandiera del Pd sventola anche quest’anno sull’Opera Pia Scillitani. Stamattina erano già un migliaio gli elettori alle urne. A presenziare il seggio anche i candidati all’assemblea nazionale Raffaele Piemontese, capolista dell’area Bonaccini (seguono Greco, Daniele D'Alessandro, Antonietta Capozzo e Matteo Masciale), e Gianluca Ruotolo, capolista dell’Area Schlein (in lista anche Lucia de Cesare, Mario Cagiano, Maria Ripalta Valentino e Paolo Campo). Quella del segretario nazionale, infatti, non è l’unica partita.

I dirigenti del Pd gongolano all’ora di punta, quando la sala si riempie. Foto di rito e sorrisi, ed è subito ‘festa della democrazia’, come si dice in questi casi. Alle Primarie del 2019 erano stati 13.977 gli elettori nei 41 seggi allestiti allora in provincia di Foggia e 2.560 nella città capoluogo.