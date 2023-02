Primarie Pd, 37 seggi in provincia di Foggia

Sono 37 i seggi allestiti in provincia di Foggia per le Primarie del Partito Democratico, ultima tappa del congresso costituente. Si vota domenica 26 febbraio, dalle 8 alle 20.

I candidati alla segreteria nazionale sono Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, e in quest’ordine gli elettori li troveranno sulla scheda. Nei congressi di circolo che si sono svolti dal 3 al 19 febbraio hanno totalizzato rispettivamente il 52,87% (79.787 voti), e il 34,88% (52.637 voti), seminando Gianni Cuperlo (7,96%) e Paola De Micheli (4,29%) che si sono fermati al primo turno.

Anche questa volta, a Foggia il Pd sceglie l’Opera Pia Scillitani per le operazioni di voto. L’unico vero gazebo sarà allestito a San Paolo di Civitate, in piazza Aldo Moro. Nel resto della provincia, i seggi coincidono perlopiù con le sedi del partito. Fanno eccezione Lucera, dove si vota nella sala convegni di Palazzo D’Auria in piazza Oberdan, Orsara di Puglia e Vico del Gargano, dove è stata scelta la sala consiliare del Comune, Pietramontecorvino, con il seggio nel Teatro San Pardo, Poggio Imperiale con la sala convegni di via Roma, San Giovanni Rotondo con la sala convegni di Villa San Pietro, San Severo con il seggio nella Camera del Lavoro di Piazza Allegato, e Vieste, dove si vota nella sala convegni del Lido Cristalda, sul Lungomare Europa.

Diversi comuni sono stati accorpati. A Pietramontecorvino saranno addirittura convogliati gli elettori di altri sei centri dei Monti Dauni (Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Motta Montecorvino, Volturara Appula e Volturino). Gli elettori delle Isole Tremiti, invece, sono stati dirottati nella sede Pd di Rodi Garganico.

Per votare bisogna presentarsi al seggio del proprio territorio di appartenenza muniti di un valido documento di riconoscimento e tessera elettorale. È richiesto un contributo di 2 euro per le spese organizzative.

Il 3 marzo 2019, nei 41 seggi allestiti in Capitanata quando a sfidarsi erano Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, erano stati 13.977 gli elettori, 2560 nella città capoluogo.