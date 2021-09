Il ministro Lamorgese sceglie l'ing. Pippo Cavaliere: nominato membro del comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura

Il comitato si solidarietà è composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze, del Cnel e della Consap insieme a tre membri delle associazioni antiracket e antiusura italiane in carica per due anni

Pippo Cavaliere, ex consigliere comunale ed ex candidato sindaco alle Comunali 2019, è stato nominato dal ministro dell'Interno Luciana Lamoregese, membro del comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura che esamina e delibera sulla domande di accesso ai benefici del fondo di solidarietà

La Fondazione Antiusura Buon Samaritano può vantare la nomina del suo presidente onorario nel comitato presieduto dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, la dottoressa Giovanna Stefania Cagliostro.

Il comitato si solidarietà è composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze, del Cnel e della Consap insieme a tre membri delle associazioni antiracket e antiusura italiane in carica per due anni. "La prestigiosa nomina dell’ingegner Cavaliere è per la Fondazione e per i suoi volontari motivo di grande orgoglio perché testimonia e certifica, a livello nazionale, l’efficacia di una serie di iniziative non solo giudiziarie ma anche comunicative e l’impegno costantemente rinnovato ed ulteriormente incrementato della Fondazione in questo difficile tempo pandemico, che ci ha visti ancora più presenti nell’ascolto delle persone in difficoltà e nell’erogazione di contributi. La sua presenza è anche un elemento di riscatto per la città di Foggia, colpita dal provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, poiché delinea con nettezza, ove mai ce ne fosse stato bisogno, l’essenza stessa del volontariato foggiano, da sempre in prima linea contro il malaffare e pronto alla costituzione di parte civile nei più importanti processi di mafia".

La prima riunione del Comitato rinnovato nei suoi componenti a seguito delle nuove designazioni fatte pervenire dai ministeri dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico e della Giustizia, nonché dalle associazioni antiracket e antiusura più rappresentative individuate sulla base dei criteri previsti dal decreto del Ministro dell’Interno 2 agosto 2013, si è avuta il 15 settembre.

Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura Giovanna Cagliostro, ha sottolineato, nella circostanza, l’importanza del ruolo assolto dal Comitato. "Si inquadra in una logica di sano investimento di denaro pubblico in un’ottica di rilancio di imprese colpite o minacciate dal condizionamento criminale. In tale contesto opera il Fondo di solidarietà, istituito per contrastare attivamente le intimidazioni, spesso anche mediante forme subdole e dall’apparenza meno invasiva".

Il presidente l'avvocato Giuseppe Chiappinelli conclude: "Nel delicato processo di attivo ripristino della legalità nella nostra realtà il nostro ruolo sarà ancora più fondamentale, in sinergia con gli altri attori istituzionali. Stare dalla parte dello Stato conviene. E sapere che nella squadra Stato c’è anche un nostro volontario illustre non può che spingerci a lavorare sempre meglio nel supporto concreto, convincente e rigoroso in favore delle vittime, aiutandole nella denuncia"