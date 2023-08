Il 'Patto etico per Foggia protagonista' regge: "Ci stiamo rafforzando"

“Il Patto Etico è solido”. Parola del coordinatore provinciale di Puglia Popolare, Claudio Di Lernia. In risposta a quanto pubblicato martedì su queste colonne, precisa che “il fatto di aver partecipato a una riunione del centrodestra, non significa abbandonare il progetto politico del Patto Etico”.

La presenza del partito di Massimo Cassano all’ultimo tavolo aveva lasciato presupporre che si fosse sfilato insieme al Nuovo Psi, che in quella stessa sede ha indicato anche un suo candidato sindaco nella figura dell’avvocato Gaetano de Perna.

Di Lernia smentisce categoricamente che il Patto Etico per Foggia Protagonista si sia sfaldato e giustifica il silenzio che ha accompagnato i giorni immediatamente successivi all’appello alle primarie lanciato il 4 agosto scorso.

La settimana scorsa, infatti, tutti i segretari e rappresentanti del patto etico hanno messo ai voti le proposte di candidatura alla carica di sindaco. Due le opzioni (non è dato sapere, per il momento, chi siano i candidati), otto gli aventi diritto al voto. È finita quattro pari.

La votazione, definita “conclave” dal coordinatore provinciale di Puglia Popolare, è stata aggiornata alla prossima settimana. Sarà individuato allora il candidato sindaco del Patto etico. “Questa secondo noi è democrazia”, conclude Di Lernia.

“Non abbiamo mai smesso di lavorare, alla ricerca, come tuttora siamo, di un candidato sindaco che possa ben rappresentare, con una figura di forte spessore culturale, una reale e non riciclata alternativa alla trita politica foggiana”, aggiunge, interpellato sulla tenuta del Patto Etico, Marcello Mariella, componente dell’organo commissariale del coordinamento regionale di Italexit per l’Italia con Paragone.

“Nulla è cambiato e, anzi, stiamo lavorando proprio per cercare di individuare una figura di altro spessore politico, morale, culturale e di competenza e capacità, perché vogliamo cercare di imprimere una svolta seria alla politica foggiana”, afferma ribadendo il concetto.

“Ci sono altre forze politiche di rilevanza anche regionale che si stanno avvicinando al Patto Etico”, fa sapere Marcello Mariella, mantenendo il riserbo in attesa dell’ufficialità dell’adesione.

Il cartello di civiche e partiti è composto, allo stato attuale, da Nuovo Psi, Popolari Pugliesi, Puglia Popolare, Italexit per l’Italia con Paragone, L’Altra Italia, Foggia al Centro, Foggia Oltre e Associazione Vittime di Ingiustizie.

Sia il Nuovo Psi che Puglia Popolare, fa notare il leader di Italexit, “da sempre partecipano ai tavoli regionali di centrodestra. La loro partecipazione non è preclusiva e non implica la fuoriuscita dal patto etico”. Possono, dunque, muoversi su due tavoli dove, a quanto pare, si scelgono due diversi candidati alla carica di sindaco.

Proprio il Nuovo Psi è considerato tra le compagini capofila del Patto Etico in quanto tra i primi firmatari insieme ad Italexit e altre forze. E si starebbero avvicinando altre formazioni civiche. “Ci stiamo rafforzando sempre di più”.