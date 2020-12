"Una piccola battaglia vinta", sospeso trasferimento di un cardiologo del 'de Lellis' a San Severo: "Evitato l'ennesimo sfregio"

"Oggi possiamo dire di aver portato a casa un piccolo risultato per la nostra comunità". Così il consigliere regionale Giandiego Gatta commenta la sospensione del provvedimento con il quale si disponeva il distacco a San Severo di un cardiologo dell'ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia, già fiaccato da tempo di una carenza di personale nel reparto di cardiologia. Il provvedimento è giunto all'indomani della interrogazione presentata dal consigliere di Forza Italia al Governatore Emiliano e all'assessore Lopalco.

"L’ospedale “San Camillo de Lellis” di Manfredonia è nel mirino di costanti interventi di depauperamento e noi cerchiamo ogni giorno di difenderlo, mantenendo alta la guardia. A volte con successo, altre volte no, per la ostinazione, spesso capotica, di chi governa. Abbiamo denunciato nei giorni scorsi, anche a mezzo di formale interrogazione, il trasferimento di alcuni medici dell’Unità Operativa di Cardiologia che comprometteva l’erogazione del servizio, tanto che erano state rinviate tutte le visite ambulatoriali già prenotate", ha aggiunto Gatta.

"Ebbene, dopo il nostro intervento, apprendiamo che la direzione medica del presidio ha notificato la sospensione del provvedimento con cui si disponeva il distacco a San Severo di un cardiologo". Una piccola vittoria che non risolve i problemi, ma che rappresenta "un punto a favore della cittadinanza che proprio non avrebbe meritato l’ennesimo sfregio con tanto di rischio di interruzione di pubblico servizio. Siamo soddisfatti, ma c’è ancora tantissimo da fare per sanare anni di tagli draconiani e scelte scellerate. La battaglia continua”.