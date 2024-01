Lastaria sempre peggio, posti letto dimezzati e pochi medici: “Progressivo svuotamento dei servizi”

Negli ultimi 3 anni, la situazione dell’Ospedale Lastaria è “quotidianamente peggiorata”. Ad affermarlo è il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta.

“Abbiamo assistito ad un progressivo svuotamento dei servizi offerti, numerosi medici hanno lasciato la struttura, il pronto soccorso è più volte andato in seria difficoltà e i posti letto, di fatto, si sono dimezzati rispetto alla previsione della delibera regionale che individuava la struttura quale ospedale di Zona Disagiata”, spiega il primo cittadino.

Denuncia, inoltre, il “dimezzamento dell’attività del centro analisi e la profonda crisi nella quale versa il centro radiologia”.

Sarebbe ancora più lunga la serie delle criticità emerse negli ultimi anni e a nulla sono valse le rassicurazioni di un rilancio della struttura che, oltre a decongestionare il Policlinico Riuniti, rappresenta un importantissimo presidio a servizio del comprensorio dei Monti Dauni.

“Veramente poco risolutiva può essere considerata la presenza di uno/due (forse e speriamo) nuovi medici a servizio del pronto soccorso, dopo che non è stata rinnovata la convenzione con il 118 e si sono persi numerosi medici dedicati al servizio”, osserva il sindaco Pitta.

Da qui l’appello ai rappresentati regionali della provincia di Foggia a farsi carico della problematica e a portarla in Consiglio Regionale, “senza ulteriori indugi, avendo chiaro che questa parte di Puglia non può e non deve essere privata anche del diritto alla salute”.