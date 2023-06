Nasce il comitato contro una via intitolata a Silvio Berlusconi: barricate del PD contro la scelta di Potenza

Ad Apricena si è costituito un comitato che si pone l'obiettivo di impedire all'amministrazione comunale guidata dal sindaco di Forza Italia, Antonio Potenza, di dedicare una via all'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi.

La decisione è stata presa a seguito di un incontro al quale hanno partecipato i partiti, il sindacato, alcuni residenti di via Modena (strada che verrebbe sostituita) ed esponenti della società civile. "Come prima azione provvederemo ad informare il Prefetto di Foggia della imminente costituzione del comitato, al fine di richiedere un incontro e la immediata la sospensione dell’iter di intitolazione. Chiunque voglia dare il proprio contributo potrà farlo aderendo al comitato nascente. Nei prossimi giorni ci sarà modo di incontrarsi e di scegliere insieme il percorso da seguire" spiega in una nota il Pd locale.

Quella di Apricena è la prima Giunta comunale in Italia ad aver deliberato in tal senso, all’indomani dei funerali di Stato. Come già anticipato su queste colonne, bisognerà attendere il nullaosta del prefetto di Foggia, Maurizio Valiante. Nel caso di specie, peraltro, trattandosi del mutamento del nome di una strada preesistente, serve anche l’approvazione della Soprintendenza. L’amministrazione comunale dovrà presentare un’istanza al prefetto, allegando la delibera di Giunta, la planimetria dell’area territoriale interessata e, di norma, il curriculum vitae della persona alla quale si intende dedicare la strada.