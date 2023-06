Apricena fa prima di Milano: Potenza pronto a dedicare una strada a Berlusconi, ma serve il nullaosta del Prefetto

Da via Modena a via Silvio Berlusconi: il sindaco di Apricena Antonio Potenza batte tutti i colleghi sul tempo e prepara la carte per intitolare una via al Cavaliere, scomparso il 12 giugno. Perlomeno, la sua è la prima Giunta comunale in Italia a deliberare in tal senso, all’indomani dei funerali di Stato, e guadagna la scena nazionale.

In quel di Milano, il suo omologo, Beppe Sala, ha già fatto sapere che non intende avvalersi della possibilità di richiedere una deroga al Prefetto rispetto al divieto di intitolare vie a persone decedute da meno di dieci anni.

Il sindaco Potenza, invece, ha preso alla lettera l’invito del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Paride Mazzotta, affinché si promuovesse l’intitolazione di una strada al presidente Berlusconi in tutte le città della Puglia, regione che amava particolarmente.

Si è affrettato a mettere nero su bianco la volontà di omaggiare il leader di Forza Italia, quattro volte premier, nelle ore immediatamente successive al “tripudio di affetto” a livello nazionale. “La nostra Città ha deciso di cristallizzare quest’ondata di affetto nei confronti dello statista, imprenditore, leader politico e Presidente del Consiglio che più di ogni altro ha fatto parlare di sé in tutto il mondo e che tanto ha fortemente contribuito alla storia del Paese intitolandogli una via del nostro centro abitato”, ha dichiarato Potenza, annunciando la decisione. “Appena possibile procederemo con una cerimonia pubblica”.

Bisognerà attendere il nullaosta del prefetto di Foggia, Maurizio Valiante. Nel caso di specie, peraltro, trattandosi del mutamento del nome di una strada preesistente, serve anche l’approvazione della Soprintendenza.

L’amministrazione comunale dovrà presentare un’istanza al prefetto, allegando la delibera di Giunta, la planimetria dell’area territoriale interessata e, di norma, il curriculum vitae della persona alla quale si intende dedicare la strada.

La normativa di riferimento risale a quasi un secolo fa. La legge del 23 giugno 1927 in materia di toponomastica prevede che nessuna denominazione possa essere attribuita a nuove strade senza l’autorizzazione del prefetto, udito il parere della società di Storia Patria, e che nessuna strada possa essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Ma è facoltà del prefetto consentire la deroga alle disposizioni in “casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione”. Il ministero dell’Interno, che ha delegato la competenza agli uffici territoriali del Governo, deve essere comunque puntualmente aggiornato sull’attività autorizzatoria.

Una circolare ministeriale del ’96, invitava i sindaci ad evitare il ricorso frequente al mutamento dei toponimi esistenti, in considerazione dei disagi che la circostanza può arrecare ai cittadini per l’aggiornamento dei documenti e dell’aggravio di lavoro per gli uffici comunali.

In via Modena, dove c’era una scuola, oggi hanno sede i servizi sanitari Asl, compresa la postazione territoriale 118.

Il sindaco di Apricena, per quanto eletto sin dalla prima volta, nel 2012, con una lista civica, ‘Uniti per cambiare’, e ci tenga a ricordarlo, è un azzurro, almeno quando si tratta di “questioni sovracomunali”. Meglio, è un “berlusconiano dalla prima ora”, come aveva dichiarato orgogliosamente ad aprile dell’anno scorso, quando era tornato ufficialmente in Forza Italia, insieme al consigliere regionale Paolo Dell’Erba. A parte una parentesi con la Lega, ha lungamente militato nel partito di Berlusconi. Oggi per quanto ci sia “una discussione forte all’interno di Forza Italia”, si considera ancora parte integrante del partito.

“Chi non ha raccolto l'appello a seguire la linea di Forza Italia ne resta fuori, come il sindaco di Apricena Potenza e il consigliere regionale Dell'Erba”, scrissero a chiare lettere in una nota al vetriolo il commissario regionale Mauro D’Attis e il vice Dario Damiani solo il 30 gennaio scorso, dopo l’operazione delle Provinciali. Ma un comunicato stampa non basta per metterli alla porta. Dell’Erba è regolarmente componente del gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.

In ogni caso, Potenza scinde il politico dall’imprenditore: “L’affetto e la vicinanza a Berlusconi non devi essere di un partito per averla. Ben prima che scendesse in politica, vivendo nel mondo del calcio, ho avuto contatti con il Milan anche quando mio fratello giocava a calcio, l’ho conosciuto quando era già un grande imprenditore dell’edilizia. Ero affezionato alla sua figura, poi è venuta la politica”.