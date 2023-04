Giunta Crisetti al completo: all'Urbanistica arriva Palladino, sorella del presidente della BCC

Il sindaco Michele Crisetti ha scelto: Lucia Palladino è il nuovo assessore all’Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo. Il decreto di nomina è stato firmato oggi. È un architetto con esperienza ventennale, è stata presidente di Legambiente ed è la sorella del presidente della Bcc, la Banca di Credito Cooperativo, Giuseppe Palladino.

Sostituisce l’avvocato Vittoria Steduto, che aveva rassegnato le dimissioni il 28 febbraio. A lei il primo cittadino, annunciando il completamento della Giunta, ha indirizzato il suo ringraziamento, per “aver portato avanti con passione e abnegazione il suo mandato, seguendo scrupolosamente tutte le attività relative alle sue deleghe. Sono certo che Lucia – ha aggiunto - continuerà su questa strada”.

All’architetto sono state attribuite anche le deleghe in materia di Edilizia residenziale pubblica; Toponomastica; Cultura e Spettacolo; Istruzione, Servizi scolastici ed Edilizia scolastica; Contenzioso; Agricoltura; Politiche comunitarie.

Domenica scorsa, il sindaco aveva spiegato ai concittadini in un videomessaggio le sue ragioni sull’accordo di fine consiliatura siglato con i consiglieri di Pd, San Giovanni Rotondo Popolare, Udc e Partito della Città. Aveva messo in guardia la comunità: la continuità amministrativa consente di “programmare, produrre opere, intercettare finanziamenti”, cosa che a San Giovanni Rotondo, tranne in un caso, quella dell’amministrazione Pompilio, non è mai avvenuta, “e questo è un danno”. Ha agito con questa prospettiva, “non nelle segrete stanze”.

Ha addossato le responsabilità della crisi politica a quei consiglieri - Antonio Pio Cappucci, Mauro Ciavarella, Domenico Gemma (Gruppo Misto), Nunzia Canistro e Gaetano Cusenza (Res) - che avevano chiesto l’azzeramento della Giunta e che si erano espressi criticamente su alcuni temi caldi come Ztl e Piano Sociale di Zona: “Avevano promesso che fin quando il sottoscritto non avesse accettato quelle richieste non si sarebbero presentati più in Consiglio comunale, cosa che poi è successa veramente”, ha riferito alla città Crisetti. Allora ha chiesto alle forze politiche se c’erano le condizioni per portare a termine la consiliatura. Da lì il documento.

Oggi archivia la pratica della Giunta. L'indicazione dell'architetto Lucia Palladino è arrivata dalle tre new entry della maggioranza, vale a dire l'ex candidato sindaco Giuseppe Mangiacotti - a confermarlo è proprio lui - e i consiglieri Michele Centra (Partito della Città) e Giuseppe Miglionico (Udc).