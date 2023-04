Maggioranza extra-large di Crisetti: entra anche l’ex avversario Mangiacotti, il M5S dice no alla “ammucchiata”

A un anno dalle Amministrative 2024, undici consiglieri e il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, da tempo alle prese con i mal di pancia nella sua maggioranza, siglano un patto di fine consiliatura. Dall’opposizione arrivano i rinforzi per rimediare all’ennesima crisi politica: firmano il documento anche l’ex candidato sindaco Giuseppe Mangiacotti, Michele Centra (Partito della Città) e Giuseppe Miglionico (Udc). L’accordo potrebbe garantire all’amministrazione di arrivare a fine mandato senza troppi intoppi, e negli ultimi 20 anni solo un sindaco, Luigi Pompilio, è riuscito nell’impresa che si rivela sempre più ardua, senza andare a casa anzitempo.

La dichiarazione d’intenti sottoscritta da Partito Democratico, San Giovanni Rotondo Popolare, Unione di Centro e Partito della Città guarda alle prossime elezioni comunali, ma si pone anche l’obiettivo ancora più ambizioso di “svolgere un ruolo di primo piano rappresentativo nel Gargano, nella Capitanata e nella Puglia”. Oltre al sindaco e alle new entry, hanno firmato Matteo Masciale, segretario cittadino del Pd, Michelantonio Fania, Giusy Scarano, Antonio Colella, Lucia Mischitelli, Leonardo Maruzzi, Salvatore Ricciardi e Salvatore Mangiacotti.

Nel solco di un “rinnovato centrosinistra” intendono costruire “una alleanza politica rivolta anche al Movimento 5 Stelle, il cui presidente e concittadino è Giuseppe Conte”. A quanto pare, però, all’insaputa dei Cinquestelle, mai interpellati, almeno fin qui. “Noi siamo all’opposizione e rimaniamo all’opposizione”, conferma la consigliera comunale pentastellata Nunzia Palladino. “Non abbiamo avuto alcun contatto, non siamo stati interpellati in alcun modo, non ci è stato proposto assolutamente nulla. Dire che sono rimasta sorpresa è un eufemismo. È incomprensibile per me”. Non è stata contattata lei, portavoce M5S in Consiglio comunale e vice presidente della Provincia di Foggia, né tantomeno il coordinatore provinciale Mario Furore o il coordinatore regionale Leonardo Donno.

Evidentemente, i firmatari hanno messo nero su bianco la volontà di aprirsi ad un'eventuale alleanza. “Non è modo di fare politica – ribatte la consigliera Nunzia Palladino - Anche se si parlasse delle prossime elezioni e si volesse addivenire a un’intesa, alla costruzione di un programma, si fa sapere alla controparte quali sono le proprie intenzioni. Questo modo di fare è inconcepibile”.

E nonostante i propositi espressi nel documento, per il momento nella coalizione sono entrate altre forze che “nascono come forze di destra, quindi qui si sta facendo un minestrone – afferma la consigliera – E francamente noi del M5S non siamo proprio disponibili a questa ammucchiata, perché è quello che si sta rivelando, in vista delle prossime elezioni. Non funziona così. Oggi siamo lontani mille miglia”. Porte chiuse dal Movimento, che peraltro non concepisce questo metodo di gestione della crisi: “Il Consiglio comunale è stato esautorato, perché le crisi si portano in aula, invece è stata portata sui social, ed è inaccettabile”.

Nel documento della nuova maggioranza di Crisetti non compaiono le firme di Gaetano Cusenza, Nunzia Canistro, Mauro Ciavarella, Antonio Pio Cappucci e Domenico Gemma. Ed erano state proprio le frizioni su alcuni temi e le richieste di azzeramento della Giunta dei cinque consiglieri bollati come dissidenti a considerare apertissima la crisi. A dispetto di quanto si potrebbe supporre, per quanto non siano stati coinvolti, non passano all’opposizione, parola del capogruppo di Res in Consiglio comunale, Gaetano Cusenza.

È lui a commentare il documento: “Lo ritengo un allargamento della maggioranza. Evidentemente il sindaco ha bisogno di più garanzie, perché in effetti nelle ultime settimane c’è stato un confronto su alcuni argomenti. Uno lo abbiamo semplicemente emendato, il Piano Sociale di Zona, ma lo abbiamo votato lo stesso, così come il sindaco ce lo aveva proposto. Sulla Ztl della zona Convento-Ospedale abbiamo dato la nostra disapprovazione, ma tutta la città, compresi Casa Sollievo e il Convento, erano contrari, e lui ha fatto marcia indietro. Ma noi non gli abbiamo mai tolto la fiducia, quindi il sindaco si è preoccupato eccessivamente, secondo me si è fatto prendere un po’ la mano”.

Tutto sarebbe nato dalla mancata approvazione della delibera sul Piano Urbanistico Generale: “Come Res avevamo l’Urbanistica, il sindaco ci teneva molto al Pug, lo ha portato in Giunta per il primo atto e gli assessori del Pd e di San Giovanni Rotondo Popolare non gli hanno voluto firmare la delibera e lui ne ha semplicemente preso atto”, spiega il consigliere Cusenza. Al gruppo Res non è andato giù dopo tanto lavoro.

“Noi non abbiamo mai dichiarato di voler uscire dalla maggioranza. Non siamo, come qualcuno ha detto, dissidenti o fuoriusciti – ripete Cusenza - Lui ha voluto allargare senza neanche consultarci, scelte sue, ma mi lascia molto perplesso. In 30 anni di attività politica non ho mai visto un documento del genere. Di solito si consultano gli alleati originari, quelli con cui hai vinto le elezioni, prima di chiedere aiuto ad altri”. A sentire lui, non servivano stampelle. Si domanda semmai, come farà Crisetti a convivere con il suo primo avversario. “Scelte sue. Vuol dire che da 11, la maggioranza passerà a 14. Più siamo e meglio stiamo”.

Il documento parla a chiare lettere di “coniugare il riferimento della Giunta alla rappresentanza consiliare, per assicurare il pieno sostegno alla stessa nell'azione amministrativa ed in seno al Consiglio comunale”. Da tempo è scoperto l’assessorato all’Urbanistica, casella di peso. Il sindaco potrebbe limitarsi a ‘completare’ la sua squadra, come messo nero su bianco, sulla scorta della nuova geografia, e potrà lasciarsi alle spalle anche le ultime fibrillazioni.