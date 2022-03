Michele Gesualdo nuovo commissario di Italia Popolare a Foggia

Michele Gesualdo è il nuovo commissario di Italia Popolare a Foggia, il movimento politico guidato dal senatore Massimo Cassano sotto le insegne di Puglia Popolare. La nomina è stata conferita a Bari al termine di una riunione della segreteria regionale che ha preso in esame la situazione politico-amministrativa del capoluogo dauno.

“Con molta accortezza, siamo impegnati anche a Foggia a porre le basi per un rilancio della partecipazione democratica - ha dichiarato Cassano - perché la città ritrovi la serenità necessaria per ricostruire la trama di un tessuto collettivo che ha subito l’onta dello scioglimento della sua assemblea cittadina. Italia Popolare e Puglia Popolare non faranno mancare il proprio sostegno in questo percorso che richiede - dice Cassano - una forte spinta sul versante del rinnovamento e del ripristino dei valori liberali che vogliamo professare in una fase di grande cambiamento“.

Il movimento si riorganizza dopo la scissione dei Popolari in consiglio regionale. Presto sarà ufficializzata la nuova squadra. “Sono sinceramente onorato per essere stato chiamato a questo compito - ha detto il neo commissario Gesualdo - che affronterò con impegno ed umiltà in nome dei principi del moderatismo e del cattolicesimo democratico in cui ho sempre creduto. I tempi cambiano ma le idee restano, ecco perché in questa nuova esperienza cercherò di aggregare quanti sono disponibili e pronti ad interpretare la grande voglia di cambiamento nella città di Foggia, insieme al necessario ritorno delle buone prassi in una buona politica di servizio per la comunità cittadina. Quanto prima, non appena concluse le consultazioni di base già avviate, saranno ufficializzati – conclude - i quadri dirigenti che accompagneranno il lavoro della proposta politica che intendiamo proporre alla città”.