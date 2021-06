Commissione Antimafia: il nuovo capogruppo dei cinquestelle è il foggiano Marco Pellegrini

Il senatore Marco Pellegrini: "Auspico che su questi temi delicatissimi e che scuotono le nostre coscienze ci si confronti quotidianamente, in parlamento e fuori, e non solo sull'onda dell'emozione di episodi eclatanti"

“Dando seguito al principio della rotazione degli incarichi e delle responsabilità, oggi abbiamo scelto il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Antimafia, nella persona del collega portavoce in senato Marco Pellegrini, che succede al deputato Davide Aiello". Lo affermano in una nota i commissari antimafia pentastellati.



“Ringrazio i colleghi per la loro fiducia e Davide Aiello per tutto quanto ha fatto. In commissione noi del M5S, unitamente ai colleghi delle altre forze parlamentari, stiamo provando a portare avanti nella maniera migliore il delicato incarico a cui siamo stati chiamati e di cui sentiamo tutta le responsabilità. La modalità operativa che abbiamo sempre privilegiato è quella del lavoro di squadra, perché il contrasto alle criminalità organizzate deve essere un patrimonio di tutti i cittadini, senza distinzione alcuna. Auspico che su questi temi delicatissimi e che scuotono le nostre coscienze ci si confronti quotidianamente, in parlamento e fuori, e non solo sull'onda dell'emozione di episodi eclatanti. Il tema dell'ergastolo ostativo e della rivisitazione del 4bis O.P., ad esempio, ci sta molto a cuore e cogliamo l'occasione per invitare le altre forze politiche al confronto urgente in merito alla nostra proposta su questo tema", afferma il sen. Pellegrini.