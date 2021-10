Dal turismo all'istruzione, gli 'Innesti' dei giovani per dare un futuro ai Monti Dauni: "Vogliamo aprire un processo di allargamento e di dialogo"

Ieri, a Lucera, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del manifesto programmatico di Innesti - Monti Dauni. I due relatori, Sara Nazzaro e Angelo Tosches, hanno esposto nel dettaglio il progetto di Innesti e il contenuto del manifesto.



“In questi mesi abbiamo raccolto le impressioni e le idee di numerosi giovani da tutta l’area dei Monti Dauni, soprattutto in forma digitale per via della pandemia. Con loro ci siamo confrontati per costruire una serie di proposte che rispondessero alle loro necessità. Questa è la funzione della cornice di Innesti, un progetto politico - sociale e culturale, che vuole stimolare ed aggregare l’iniziativa giovanile” dichiara Sara Nazzaro.

“Spesso nei nostri territori le energie giovanili non riescono ad emergere: con il manifesto programmatico vogliamo aprire un processo di allargamento e di dialogo con le basi giovanili e anche con la politica e le amministrazioni. Un manifesto che nasce da un’attenta analisi dei bisogni, per rispondere ai fenomeni dello spopolamento, dell’emigrazione e della desertificazione produttiva. Il manifesto non vuole essere una proposta chiusa: il confronto deve essere completo, ampliare il piano di riflessione e anche di proposta tanto dal lato giovanile quanto da quello istituzionale” continua Nazzaro.



“Le questioni che abbiamo affrontato sono per noi tutte fondamentali: una prima questione, quella dei fuori sede, è per noi trasversale: bisogna trovare un modo di far rientrare chi è uscito e restare chi è già qui, tramite un grande sforzo. Il lavoro, poi, è una priorità assoluta: bisogna creare lavoro buono e di qualità.” conclude Nazzaro.



“Abbiamo creato insieme questa rete per dare a questo territorio un futuro. I temi del manifesto programmatico sono tutti propositivi: a partire dal turismo, che potrebbe essere un pilastro fondamentale dell’economia del nostro territorio, ma non riesce a decollare del tutto. Noi vogliamo che si cooperi su questo fra amministrazioni, e la cooperazione fra amministrazioni è per noi essenziale su tutte le tematiche che abbiamo toccato.” dichiara Angelo Tosches.



“L’istruzione primaria e secondaria e la formazione sono questioni centrali: si deve stimolare la creazione di spazi per studiare nei Monti Dauni. Un obiettivo dovrebbe essere poi individuare sedi periferiche dell’Università nei comuni dei monti dauni, anche per summer school e master. Le politiche giovanili potrebbero essere un vero e proprio volano di sviluppo del territorio: costruire innovazione sociale può essere un passaggio fondamentale per la modernizzazione del nostro contesto” conclude Tosches.



“A partire da ora, si avvia una fase di confronto con le amministrazioni locali, le agenzie di sviluppo e il mondo del sociale: vogliamo iniziare a lavorare sul serio per realizzare il manifesto programmatico, parlando con tutte le figure istituzionali che si rendano disponibili a farlo. Bisogna pensare al futuro della nostra generazione e delle prossime, e noi siamo pronti a farlo!” dichiarano Nazzaro e Tosches in conclusione.