Organigramma da rifare nell’Udc di Capitanata: “Tutti gli incarichi sono stati azzerati”

“Tutti gli incarichi interni al partito sono stati azzerati dal coordinatore regionale. Unica nomina esistente, allo stato, è quella della professoressa Erminia Roberto, che risponde all’organigramma regionale. Non ci sono, quindi, responsabili in alcun settore”. La precisazione in merito alle nomine in seno all’Udc di Capitanata arriva dal commissario provinciale, l’avvocato Cristiano Curatolo, in riferimento all’articolo pubblicato dalla nostra testata sul nuovo corso del partito di Lorenzo Cesa in provincia di Foggia.

Alla luce del chiarimento, dunque, Danilo Maffei non ricopre il ruolo di delegato provinciale per il Tesseramento. “Non c’è alcun addetto al tesseramento e nessun altro incarico, al momento”. Risultano confermati gli incarichi della responsabile provinciale Pari Opportunità, Erminia Roberto, e della responsabile regionale dell’organizzazione del partito, Michaela Di Donna, conferiti direttamente dal coordinatore regionale.

Le altre nomine saranno assegnate a dicembre, nell’assemblea provinciale, informa il commissario. Solo allora si conoscerà il nuovo organigramma. Ad oggi, non esiste un commissario cittadino, fa sapere. Dunque, l’incarico conferito a maggio a Roberto Perfetto dal commissario regionale Gaetano Brattoli non è più valido.

L’avvocato Curatolo tiene a precisare, poi, che la pagina Facebook Udc Capitanata è “ufficialmente disconosciuta dal coordinamento provinciale. Pertanto, nulla di quanto riportato potrà essere attribuito al partito”. Solo per completezza di informazione, al numero riportato sulla pagina risponde Giuseppe Custode di Orta Nova.

Da qui la richiesta di pubblicare in futuro solo note ufficiali diramate da lui e presto sarà nominato un responsabile della comunicazione nella persona di Gerri Consiglio, così da evitare distorsioni delle informazioni.

Cristiano Curatolo, per ora, si pone l’unico obiettivo di traghettare il partito fino al congresso. Negli ultimi tempi, è stato accostato al simbolo dell’Udc anche l’ex deputato Angelo Cera, che si è allontanato da tempo dal partito per avvicinarsi a Forza Italia insieme al figlio Napoleone, consigliere regionale. Ma, visti i chiari di luna, con gli azzurri in fibrillazione alle porte del congresso, non è detta l’ultima parola.

Per il momento, non ha inteso incontrare l’attuale commissario provinciale. Lo stesso dicasi per il suo predecessore, l’ex coordinatore provinciale Francesco d’Innocenzio, che ormai ha preso un’altra strada insieme al gruppo che ha rassegnato le dimissioni più di due mesi fa.

L’avvocato Curatolo si è limitato a prenderne atto: “Siamo qui per fare, non per disfare. Nessuno vuole essere nemico di qualcuno”.