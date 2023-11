L'Udc con Di Donna, Roberto e Maffei agli alleati del centrodestra: "Riprendiamo il dialogo"

L’Udc di Capitanata ha tutte le intenzioni di appianare le frizioni con gli alleati. Considera “fondamentale” riprendere il dialogo con tutte le forze politiche del centrodestra, “al fine di contribuire a eliminare ogni incomprensione e a condividere una strategia politica volta a dimostrare coesione e credibilità mediante una proposta elettorale convincente”, in vista delle prossime Amministrative.

All’indomani del primo coordinamento provinciale a Foggia, il partito annuncia che promuoverà un incontro con la coalizione per “iniziare a lavorare concretamente in ogni comune della provincia interessato al voto”. Occhi puntati soprattutto sui maggiori centri: San Severo e Manfredonia.

Forzisti e meloniani che avevano chiuso le porte alle new entry del partito dovranno, tra le altre cose, passare sopra a quel post datato 24 ottobre della pagina dell’Udc Capitanata in cui si definivano “saccenti moralisti” gli autori del “capolavoro a perdere” delle Comunali di Foggia, individuati nell’analisi soprattutto in Fratelli d’Italia.

La lista, lo ricordiamo, era stata ‘ricusata’ in primo luogo dal candidato sindaco Raffaele Di Mauro, coordinatore provinciale di Forza Italia, in virtù di un rinnovamento del centrodestra.

Alla prima riunione della nuova segreteria provinciale dell’Udc hanno partecipato il capo della segreteria politica nazionale Massimo Cassano, il vice commissario regionale Carlo Laurora, la responsabile regionale dell’organizzazione del partito, la foggiana Michaela Di Donna, e il commissario provinciale Cristiano Curatolo.

In prima fila Erminia Roberto, responsabile provinciale Pari Opportunità, e Danilo Maffei, delegato provinciale per il Tesseramento.

“La riunione è stata l’occasione per delineare la strategia del partito sia per il rilancio dell’azione politica nella città capoluogo, sia per le prossime elezioni amministrative”, fanno sapere dal partito. È stato un momento di confronto e di dialogo con tutti coloro i quali hanno deciso di aderire alla costruzione di “un nuovo e stimolante progetto di aggregazione e discussione politica”.

È il nuovo corso dell’Udc provinciale che, “muovendosi nel solco della tradizione politica e culturale cattolica, ha l’obiettivo di rappresentare nel territorio di Capitanata un contenitore politico di matrice moderata, caratterizzato da un’anima centrista ad oggi non adeguatamente rappresentata nel contesto politico locale. Una forza politica dialogante con il mondo delle imprese, delle professioni, delle associazioni, delle famiglie e, in modo particolare, dei cittadini che, soprattutto in occasione della recente tornata amministrativa della città di Foggia, hanno dimostrato un forte scetticismo rispetto alla proposta messa in campo da tutte le forze politiche”.

A dicembre il nuovo coordinamento provinciale si presenterà alla città in un’assemblea pubblica, in cui verranno illustrate le iniziative che il partito promuoverà nei prossimi mesi, “tracciando, in tal modo, una rotta politica ben definita che consentirà all’Udc di tornare ad essere un grande contenitore politico e culturale, in omaggio alla sua storia e ai suoi valori. L’obiettivo – fanno sapere - è quello di creare un partito in cui ciascuno si senta parte attiva e propositiva, di costruire un progetto di cui sentirsi fieramente protagonisti e di condividere una nuova visione che possa porre le basi per una stagione politica che potremmo definire una ‘primavera delle idee’”.

Intanto, anche la vecchia guardia, capeggiata dall’ex commissario provinciale Francesco d’Innocenzio, si sta riorganizzando sotto un nuovo simbolo, ‘Noi siamo’, fuori dall’Udc.