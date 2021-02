Conte più politico e pentastellato. Ai cinquestelle: "Io ci sono e ci sarò"

Giuseppe Conte politico e pentastellato. Poche parole, nette, e qualche spunto. A partire dalla richiesta di un governo politico e non tecnico, che non ostacolerà, tiene a precisare l'ex premier: "I sabotatori cerchiamoli altrove".

Si rivolge ali amici del Movimento 5 Stelle. "Io ci sono e ci sarò", lasciando prefigurare un possibile ruolo alla guida del grillini.

Rivolgendosi "agli amici" del Partito Democratico e di Leu l'invito, nel tentativo di rafforzare la prospettiva di un'alleanza futura, chiede di lavorare insieme al movimento quel progetto politico ribattezzato 'Alleanza per lo sviluppo sostenibile'. "un progetto forte e concreto, dobbiamo continuare a perseguirlo, offre una prospettiva reale di modernizzazione il paese".

Conte non si nasconde e resta in campo, anzi, scende in campo: "Lavorerò per il bene del paese, auspico un governo politico, che sia solido e abbia sufficiente coesione per poter operare scelte evidentemente politiche, lo richiedono le urgenze politiche. Non possono essere affidate a squadre di tecnici"