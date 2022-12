Elezioni Provinciali, gli eletti dei cinquestelle a Pd e civici: "Rispettate gli impegni, no fughe in avanti"

In vista dell'elezione del Presidente della Provincia di Foggia, gli eletti del Movimento 5 Stelle - nel sottolineare come l'appuntamento rappresenti una tappa importante per definire la visione politica del territorio foggiani - chiedono agli "alleati" il rispetto di quegli impegni, senza fughe in avanti, personalismi o interessi di partito (leggi qui).

Lo scorso gennaio era partito un percorso di condivisione per l’individuazione del futuro Presidente, da scegliere collegialmente. Per questo motivo i pentastellati di Capitanata hanno chiesto l’avvio di un tavolo di discussione sui temi che chiedono una risposta seria dalla politica: dal Pnrr alla transizione ecologica, dal Welfare allo Sviluppo sostenibile della Capitanata, dai Trasporti ad un piano incisivo per la prevenzione dei rischi del dissesto idrogeologico. "Per tale motivo invitiamo tutte le forze progressiste ad un tavolo, perché i cittadini attendono risposte e noi siamo pronti a darle, con impegno e responsabilità".

Perché, sottolineano, soltanto "una volta raggiunta l'eventuale intesa sui temi e sulle cose da fare per il territorio foggiano, si potrà lavorare ad una sintesi su un nome che possa essere il migliore interprete del programma, una figura di garanzia e di spessore che possa rappresentare al meglio l'ente provinciale"

Gli eletti di Capitanata proseguono: "Le comunità ci chiedono di essere presenti, di costruire insieme un percorso di buona politica. Le forze dell’attuale maggioranza regionale possono certamente dare una risposta comune, ma è necessario un confronto vero, serio, rispettoso e leale".