Consiglio regionale: Campo e Tutolo presidenti di due commissioni permanenti, Splendido vice

Le sette commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale della Puglia sono state formalmente costituite e si sono insediate questa mattina. A sovrintendere le operazioni di voto è stata la presidente Loredana capone, coadiuvata dal vicepresidente Giannicola De Leonardis e dal consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza Sergio Clemente.

Ciascuna delle commissioni ha eletto a scrutinio segreto un presidente, due vicepresidenti, in quota maggioranza e opposizione, e un consigliere segretario. Sono 12 i componenti di ciascuna commissione, ad eccezione della commissione Assistenza sanitaria e Servizi sociali che ne conta 13. Sono due i presidenti della provincia di Foggia: Antonio Tutolo (Con Emiliano), come anticipato quando ha annunciato di rinunciare al suo compenso extra per devolverlo al Reparto di Oncologia del Lastaria di Lucera, guida la seconda commissione Affari Generali ed è componente della quarta commissione Sviluppo economico (che comprende anche l'agricoltura); il consigliere regionale manfredoniano del Pd Paolo Campo presiede la quinta commissione Ambiente, assetto ed uso del territorio ed è componente della prima commissione Bilancio e Programmazione. Joseph Splendido è vicepresidente della Commissione Ambiente e componente della commissione Assistenza Sanitaria e Servizi Sociali. Nella Commissione Ambiente c'è anche Paolo Soccorso Dell'Erba (Gruppo Misto).

Il consigliere regionale Giannicola De Leonardis è componente della commissione Bilancio. Rosa Barone è componente della Commissione Affari Generali. Sergio Clemente (Popolari con Emiliano) è componente della commissione Sviluppo Economico e della sesta commissione Politiche comunitarie, lavoro e formazione professionale. Il consigliere regionale di Forza Italia Giandiego Gatta fa parte della settima commissione Affari istituzionali.

Le commissioni sono così composte:

Prima commissione Bilancio e programmazione (programmazione, bilancio, finanze e tributi): presidente Fabiano Amati (Partito democratico); vicepresidenti Gianfranco Lopane (con Emiliano) e Saverio Tammacco (la Puglia domani); segretario Mauro Vizzino (Popolari con Emiliano). Componenti: Paolo Campo, Vincenzo Di Gregorio (Partito Democratico); Mario Pendinelli (Popolari con Emiliano); Giuseppe Longo (con Emiliano); Giannicola De Leonardis, Ignazio Zullo (Fratelli d’Italia); Grazia Di Bari (Movimento 5 Stelle); Paride Mazzotta (Forza Italia).

Seconda commissione Affari generali (affari generali, personale e struttura degli uffici regionali e di enti regionali, polizia urbana e rurale, tempo libero, sport, pesca sportiva e caccia): presidente Antonio Tutolo (Con Emiliano); vicepresidenti Francesco La Notte (Popolari con Emiliano) e Luigi Caroli (Fratelli d’Italia); segretario Donato Metallo (Partito Democratico). Componenti: Filippo Caracciolo, Francesco Paolicelli (Partito Democratico); Massimiliano Stellato (Popolari con Emiliano); Alessandro Antonio Leoci (Con Emiliano); Renato Perrini (Fratelli d’Italia); Davide Bellomo (Lega); Rosa Barone (Movimento 5 Stelle); Stefano Lacatena (Forza Italia).

Terza commissione Assistenza sanitaria, servizi sociali: presidente Mauro Vizzino (Popolari con Emiliano); vicepresidenti Vincenzo Di Gregorio (Partito Democratico) e Renato Perrini (Fratelli d’Italia); segretario Giuseppe Tupputi (Con Emiliano). Componenti: Debora Ciliento, Michele Mazzarano, Lucia Parchitelli (Partito Democratico); Mario Pendinelli (Popolari con Emiliano); Antonio Maria Gabellone (Fratelli d’Italia); Giacomo Conserva, Joseph Splendido (Lega); Marco Galante (Movimento 5 Stelle); Paride Mazzotta (Forza Italia).

Quarta commissione Sviluppo economico (industria commercio artigianato, turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, pesca professionale, acquacoltura): presidente Francesco Paolicelli (Partito Democratico); vicepresidenti Giuseppe Tupputi (Con Emiliano) e Paride Mazzotta (Forza Italia), segretario Francesco La Notte (Popolari con Emiliano). Componenti: Maurizio Bruno, Ruggiero Mennea (Partito Democratico); Sergio Clemente (Popolari con Emiliano); Antonio Tutolo (Con Emiliano); Paolo Pagliaro (la Puglia domani); Francesco Ventola (Fratelli d’Italia); Davide Bellomo (Lega); Antonella Laricchia (Movimento 5 Stelle).

Quinta commissione Ambiente, assetto ed uso del territorio (ecologia, tutela del territorio e delle risorse naturali, difesa del suolo, risorse naturali, urbanistica, lavori pubblici, trasporti, edilizia residenziale): presidente Paolo Campo (Partito Democratico); vicepresidenti Alessandro Antonio Leoci (Con Emiliano) e Joseph Splendido (Lega); segretario Massimiliano Stellato (Popolari con Emiliano). Componenti: Maurizio Bruno, Michele Mazzarano, Ruggiero Mennea (Partito Democratico); Giuseppe Longo (Con Emiliano); Francesco Ventola (Fratelli d’Italia); Grazia Di Bari (Movimento 5 Stelle); Stefano Lacatena (Forza Italia); Paolo Soccorso Dell'Erba (Gruppo Misto).

Sesta commissione Politiche comunitarie, lavoro e formazione professionale (politiche comunitarie, lavoro, formazione professionale, istruzione, cultura, cooperazione, emigrazione, immigrazione): presidente Donato Metallo (Partito Democratico); vicepresidenti Francesco La Notte (Popolari con Emiliano) e Giacomo Conserva (Lega), segretario Alessandro Antonio Leoci (Con Emiliano). Componenti: Debora Ciliento, Lucia Parchitelli (Partito Democratico); Sergio Clemente, (Popolari con Emiliano); Giuseppe Tupputi (Con Emiliano); Paolo Pagliaro (la Puglia domani); Luigi Caroli (Fratelli d’Italia); Gianfranco De Blasi (Lega); Antonella Laricchia (Movimento 5 Stelle).

Settima commissione Affari istituzionali (Statuto, regolamenti, riforme istituzionali, rapporti istituzionali, sistema delle autonomie locali): presidente Gianfranco De Blasi (Lega); vicepresidenti Francesco Paolicelli (Partito Democratico) e Antonio Maria Gabellone (Fratelli d’Italia); segretario Marco Galante (Movimento 5 Stelle). Componenti: Fabiano Amati, Michele Mazzarano, Ruggiero Mennea (Partito Democratico); Mario Pendinelli (Popolari con Emiliano); Gianfranco Lopane (Con Emiliano); Paolo Pagliaro (la Puglia domani); Cristian Casili (Movimento 5 Stelle); Giandiego Gatta (Forza Italia).