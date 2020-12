Tutolo rinuncia al compenso da presidente della Commissione Affari Generali: "Lo spenderò per l'Oncologia di Lucera"

Antonio Tutolo rinuncia al compenso da presidente di una Commissione permanente del Consiglio regionale della Puglia e lo dona al reparto di Oncologia del Lastaria di Lucera. Lo ha annunciato via social, informando così anche i cittadini che hanno contribuito alla sua elezione.

L'ex sindaco del centro federiciano è stato designato per ricoprire l'incarico di presidente della II Commissione Affari Generali. Domani saranno formalizzate le nomine e lui farà parte anche della Commissione Agricoltura. Avrebbe diritto a percepire 1200 euro in più al mese ma ha deciso di devolverli per dotare il reparto di un data manager, figura che l'oncologo Maurizio Di Bisceglie, responsabile della Struttura, considera essenziale per offrire un servizio migliore ai pazienti.

"Mi sono offerto di garantirne la presenza visto che non fa parte delle figure previste nell'organico dei nostri ospedali", fa sapere. Ma non è tutto, perché si farà promotore di una proposta di legge regionale per istituire questa figura professionale in ogni reparto di Oncologia di tutta la Regione Puglia.

Il consigliere regionale eletto nella lista Con, la civica di Michele Emiliano, ha illustrato nel dettaglio i compiti del data manager e dalla lista si evince già che è un professionista multitasking. In estrema sintesi, si occupa principalmente di coordinare le sperimentazioni cliniche, valuta la fattibilità di uno studio di concerto con il personale medico, organizza le procedure per la gestione elettronica dei dati, fino a svolgere mansioni di tipo segretariale come l’aggiornamento dei database e la gestione della segreteria dei corsi di formazione interni.