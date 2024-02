La notte di Tutolo, si addormenta in diretta davanti alla Regione: "L'ho fatto per i foggiani penalizzati"

Quattro dirette Facebook, circa quattro ore di riprese, chiuso in macchina: è la notte trascorsa dal consigliere regionale ed ex sindaco di Lucera, Antonio Tutolo, che da ieri mattina, lunedì 12 febbraio, è in tenda davanti alla sede della Regione Puglia in segno di protesta contro la ripartizione della spesa sanitaria: "Con la delibera n.1924 del 21.12.2023,la giunta Regionale ha stabilito che la provincia di Foggia ha meno fondi di altre province per le diagnosi per immagini".

Secondo Tutolo, i cittadini della provincia di Foggia, secondo la Regione, varrebbero meno di quelli delle altre province: "Hai bisogno di una Tac,di una risonanza, di una ecografia di raggi? I cittadini della.provincia di Foggia hanno a disposizione 3,4 euro pro capite, quelli di Bari 9,9,quelli di Lecce 8,8,Taranto 8,1,Brindisi 6,6, Bat 5.2. Chi va al cup a prenotare deve sapere che la vita dei cittadini di Foggia vale meno di quella di altri cittadini della Puglia e tutto ciò viene fatto con il voto favorevole anche degli assessori Regionali della Provincia di Foggia".

Il riferimento è a Raffaele Piemontese e Rosa Barone: "Cari assessori, vi chiedo di pretendere un equo trattamento per i nostri cittadini. La vita di un cittadino della provincia di Foggia non vale meno di quella di altri cittadini pugliesi. Io sono accampato davanti alla Regione perché questo disprezzo per la provincia di Foggia non deve continuare".

Il consigliere regionale rivolge un appello all'europarlamentare cinquestelle Mario Furore, che nei giorni scorsi si era opposto al trasferimento dei fondi per le liste d'attesa, da Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo agli enti ecclesiastici di Tricase e Acquaviva delle Fonti: "Ma sei a conoscenza che è stato votato anche dalla assessora Barone?".