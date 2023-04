Salvini dalla parte di Emiliano: "In Puglia andate avanti e sostenete le donne che non vogliono abortire"

A poche ore dalla sospensione della delibera, mai pubblicata sul Burp, con la quale la Giunta della Regione Puglia intendeva fornire un sostegno economico alle donne in difficoltà affinché non interrompessero la gravidanza, il ministro Matteo Salvini si schiera dalla parte di Michele Emiliano, invitandolo a non arrendersi alla sinistra: "Sostenere le donne che decidono di non abortire e quindi aiutare la vita di bambine e bambini è cosa buona e giusta. Come fa la sinistra a fare polemica anche su questo? Che la Regione Puglia di Emiliano non si arrenda e prosegua su questa strada di inclusione, sostegno e generosità. Evviva la vita!”.