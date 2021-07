Sul Gargano torna il sole. Nessun disagio nelle strutture turistiche: “Chi deve raggiungere la Puglia può farlo in tranquillità"

“E’ caduta giusto un po’ di pioggia, la aspettavamo da mesi, per il resto le condizioni meteo sono in miglioramento e, comunque, non hanno creato problemi. I nostri consorziati stanno accogliendo i turisti in arrivo, già da oggi è previsto il ritorno di giornate soleggiate su tutto il Gargano”.

E’ Bruno Zangardi, presidente del Consorzio di Operatori Turistici ‘Gargano Ok’, a rassicurare riguardo alle condizioni meteo e alla situazione nell’area garganica. L'intera area, lo ricordiamo, è stata interessata da una parentesi di maltempo, con piogge e temporali anticipate da una allerta meteo 'arancione' della Protezione Civile regionale.

Temporali si sono abbattuti, a sprazzi, su San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Rodi Garganico, Carpino, San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano, Rignano Garganico, Vieste e Monte Sant'Angelo.

“Chi si mette in viaggio in queste ore per raggiungere la Puglia", continua Zangardi, "può farlo in tutta tranquillità. In provincia di Foggia, in particolare, sulla maggior parte del territorio, compreso il Gargano, cielo coperto e pioggia lasceranno spazio al sole già dalle prossime ore”, conclude.