Piogge e temporali sul Gargano: disagi alla viabilità sulla Cagnano-San Giovanni, e primi allagamenti in zona San Menaio

Come previsto, il maltempo si è abbattuto sul Gargano, dove dalle ore 20 di ieri è in vigore una allerta meteo 'arancione', per 24 ore, per "rischio idrogeologico per temporali".

Le piogge, ad intermittenza, sono andate avanti per tutta la notte presentando questa mattina il conto: la strada che collega Cagnano Varano con San Giovanni Rotondo è a tratti impercorribile (come da video). Temporali si sono abbattuti, a sprazzi, su San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Rodi Garganico, Rignano Garganico, Vieste e Monte Sant'Angelo.

"Difficoltà di scorrimento sulle strade e inizio primi allagamenti sulla strada che collega San Menaio a Rodi Garganico", avvertono gli uomini delle 'Giacche Verdi' che invitano a "prestare molta attenzione e ridurre la velocità". Si tratta, puntualizzano, di allagamento dovuto non a condizioni climatiche particolari, "ma all'incuria e alla mancata pulizia dei tombini di svuotamento delle acque piovane" che, occlusi da detriti e fogliame, non consentono il drenaggio delle strade.