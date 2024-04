Impianto fanghi nella Valle del Cervaro, possibile interferenza con il sito Rete Natura 2000: parola anche alla Puglia

La Regione Campania riavvierà il procedimento per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo all’impianto per il trattamento di fanghi civili da realizzare nel Comune di Savignano Irpino, e questa volta attiverà la valutazione di impatto interregionale.

L’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha preso atto, infatti, che l’area interessata dal progetto presentato dalla società EDV Gestioni Srl include anche il territorio della confinante Regione Puglia.

L’iter riparte dalla fase di perfezionamento documentale e, dunque, lo scorso 27 marzo, l’ente ha concesso un mese di tempo alla società per inviare le integrazioni e rimodulare l’istanza, indicando tutti gli altri pareri e titoli necessari. Ha ancora un paio di giorni.

A determinare uno stop è stata la delibera di Giunta del Comune di Savignano Irpino, datata 20 marzo. Nell’atto, per l’appunto, si segnalava che “l’area di influenza del progetto” includeva anche altri comuni, il vicino territorio della Puglia e il sito Rete Natura 2000 Valle del Cervaro-Bosco dell’Incoronata. A tal proposito, anche l’associazione Lipu Puglia aveva inviato una nota.

“La presenza di emissioni in atmosfera e di scarichi di reflui nell'adiacente corpo idrico superficiale (vallone Rifieto) – si legge nella comunicazione della Regione Campania - non consente di escludere interferenze funzionali tra il progetto proposto e il sito Rete Natura 2000 Valle del Cervaro - Bosco dell'Incoronata ricadente nel territorio della Regione Puglia, atteso che il torrente Cervaro oggetto di tutela (in cui affluisce il vallone Rifieto) è situato a soli 160 m dall'impianto”.

Proprio per questo, risulta obbligatoria l’attivazione della valutazione di incidenza. Tra le altre cose, essendo il sito dell'impianto adiacente al vallone Rifieto e ricadendo in fascia di rispetto fluviale, vincolo che non era stato considerato nello studio di impatto ambientale della società, si rende necessaria l'Autorizzazione Paesaggistica.

L’attivazione della valutazione di impatto interregionale comporta il coinvolgimento anche dell’autorità competente in materia di Via e degli enti locali territoriali della Regione Puglia, vale a dire anche comuni, province e la stessa Regione.

Si complica, dunque, l’iter autorizzativo dell’impianto per il trattamento di fanghi civili e industriali con produzione di ammendante compostato e per la produzione di fanghi essiccati da termovalorizzare.

Un gruppo di cittadini riuniti nel comitato ‘Mai più rifiuti a Savignano’ ha chiesto la revoca del Paur.

Lo scorso 19 aprile, a Savignano Irpino, si è riunita la conferenza dei sindaci. Hanno risposto presente Panni, anche a nome dell’Unione dei comuni dei Monti Dauni, Monteleone e Orsara.

Il progetto è recentemente approdato anche nella Commissione Ambiente della Regione Puglia, su richiesta del consigliere regionale Napoleone Cera. “Sono molto preoccupato – ha detto a margine dell’audizione – perché un impianto del genere rischia di impattare gravemente sui territori dei comuni di Orsara di Puglia, Panni, Bovino e sull’intera Valle del Cervaro”. Promette battaglia: “Lotterò contro la realizzazione di questo impianto”.