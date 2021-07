Allerta meteo arancione sul Gargano e alle Tremiti per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali

La situazione meteo prevista per i giorni 16 e 17 luglio 2021 a cura del Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile della Regione Puglia.

Una vasta area depressionaria interesserà progressivamente l’Italia con una perturbazione che determinerà una fase di maltempo su gran parte del Paese nei prossimi giorni. A partire dalla tarda serata di oggi, rovesci e temporali interesseranno tutto il Centro-Sud, determinando un sensibile calo delle temperature.

Sulla base di quanto esposto, il Centro Funzionale Regionale ha emanato un messaggio di allerta, a partire dalle 20 di oggi 16 luglio e per le successive 24 ore, che prevede il livello di allerta arancione per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sul Gargano e alle Tremiti.

Allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sul resto della Puglia.

La sezione protezione Civile segue l’evolversi della situazione ed invita a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito e la tabella degli scenari, per una corretta comprensione degli effetti al suolo attesi per ciascun livello di allerta previsto, nonché ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione consultabili sul sito della Protezione Civile regionale (leggi qui).