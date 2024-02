La video-cattura del braccio destro del boss: "Al suelo, al suelo! Guardia Civil, tranquilo Troiano"

"Al suelo! Al suelo! Guardia Civil! Troiano, tranquilo, vale?". Sono le parole pronunciate dagli agenti dell'Unità Centrale Operativa della Guardia Civile di Granada non appena Gianluigi Troiano, il braccio destro di Marco Raduano, che verrà catturato 24 ore dopo in Corsica, esce da un ufficio postale dove si era recato per ritirare un pacco arrivato dall'Italia. Le immagini dell'arresto sono state pubblicate dal quotidiano d'informazione Ideal (link articolo).

Qui tutti i dettagli della cattura di Troiano