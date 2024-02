Con un pacco tra le mani spedito dall'Italia: così quattro agenti in borghese hanno catturato il braccio destro di Raduano

Come ha appreso dal quotidiano spagnolo Ideal, Gianluigi Troiano si recava da circa un anno e mezzo presso la sede di Otura per inviare o ricevere pacchi, fornendo Armilla come indirizzo di residenza