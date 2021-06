Statale 16 'della morte' Foggia-San Severo: il commissario straordinario ha indetto la conferenza dei servizi per la valutazione dell'opera

Il commissario straordinario Vincenzo Marzi, nominato per sbloccare l'opera, ha emanato oggi l'avviso di avvio del procedimento. Nelle ultime ore era partita una mobilitazione per chiedere l'avvio immediato dei lavori

Il commissario straordinario Vincenzo Marzi ha indetto per il 6 agosto a Bari la Conferenza dei Servizi per la valutazione del progetto definitivo dei lavori di adeguamento della Strada Statale Adriatica nel tratto compreso tra San Severo e Foggia.

Nominato il 16 aprile scorso, ha firmato oggi l'avviso di avvio del procedimento finalizzato al rilascio, da parte degli enti preposti, di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi prescritti dalle norme vigenti per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativo alle aree interessate ai lavori. L'Anas è stata individuata quale società espropriante.

L'approvazione del progetto definitivo comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e la sua efficacia è subordinata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In questa fase, si mettono in condizione i soggetti che in base ai registri catastali risultano intestatari dei beni immobili di cui si prevede l'espropriazione di effettuare eventuali osservazioni prima che venga approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dell'opera.

Gli atti relativi al progetto sono depositati presso i Comuni di Foggia e San Severo e presso l'Ufficio Espropriazioni della Struttura Territoriale Puglia, con sede in via Einaudi a Bari (luogo deputato a ospitare la Conferenza dei Servizi), dove potranno essere visionati dagli interessati previa richiesta di appuntamento o si potrà richiedere copia degli elaborati relativamente alla zona di interesse. Le osservazioni potranno essere inviate al Responsabile del procedimento, l'ingegnere Carmine Marro, entro 30 giorni.

Nell'avviso sono riportati i dati catastali degli immobili interessati dalla procedura.

All'indomani dell'ultimo tragico incidente costato la vita a un 44enne di San Severo, il sindaco Francesco Miglio aveva invitato i cittadini alla mobilitazione per la SS16 e aveva lanciato la proposta di un comitato "pronto a mettere in campo ogni forma di protesta, anche la più vivace, come il blocco della strada". Il primo cittadino lamentava i ritardi nella realizzazione dell'opera: dal 2017 risultano stanziati 130 milioni di euro, "ma l'Anas da tre anni progetta e gli enti preposti per esprimere pareri ci mettono mesi interi, se non anni".

Proprio con lo spirito di gestire opere pubbliche bloccate da tempo a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità delle procedure amministrative, e quindi di accorciare i tempi di realizzazione degli interventi infrastrutturali attesi da anni adottando il cosiddetto modello Genova, ad aprile, il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva nominato 29 commissari straordinari per 57 opere pubbliche, in attuazione del Decreto Semplificazioni approvato a luglio e dello Sblocca Cantieri, sulla scorta di quanto già abbozzato dal governo Conte.

Sin da gennaio si attendevano i pareri delle competenti commissioni di Camera e Senato per arrivare ai Dpcm firmati ad aprile.

Il costo stimato dell'intervento di adeguamento del tratto San Severo-Foggia, secondo quanto indicato anche nel Decreto del presidente del Consiglio dei ministri con cui è stato nominato il commissario straordinario, è di 247 milioni di euro di cui 238,8 finanziati dal Cipe come da delibera 56 del 2016.

Tre giorni fa, raccogliendo l'appello del sindaco, la Gazzetta di San Severo ha lanciato una petizione diretta al prefetto di Foggia, all'Anas, al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini con l'obiettivo delle 30mila firme per chiedere l'avvio immediato dei lavori.

La deputata M5S Marialuisa Faro aveva chiesto lumi il 18 giugno all'Anas sullo stato della progettazione. In risposta, l'Anas aveva anticipato l'imminente avvio della Conferenza dei Servizi e aveva fatto sapere che attualmente "il progetto è all’esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed è già stato trasmesso all’Autorità di Bacino in data 26 aprile 2021 per l’acquisizione del parere di compatibilità al Pai. È in corso di avvio - aveva aggiunto - la Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 presso la Soprintendenza competente e, a valle, si avvierà la verifica di assoggettabilità a Via".

Nell'occasione, l'Anas ha precisato che nel progetto è confermata "la sezione attuale ad una corsia per senso di marcia. Un ulteriore contributo alla sicurezza potrà essere ottenuto da un attento studio delle viabilità complanari e/o di servizio per alleggerire il traffico attuale dai volumi caratterizzati da spostamenti locali".