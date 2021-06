Morti e sangue sulla Statale 16, 130 milioni da 4 anni ma dei lavori nemmeno l'ombra: "Scendiamo in strada e blocchiamola"

"Sono convinto che tutti dovremo ritrovarci in un comitato per la Statale 16 pronto a mettere in campo ogni forma di protesta, anche la più vivace, come il blocco della strada". Così il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, dopo la morte di Matteo Fregola avvenuta l'altroieri in un tragico incidente stradale, l'ennesimo su quella che ormai è stata ribattezzata la 'Strada della morte'.

Il tratto incriminato, dove si verificano la maggior parte dei sinistri con vittime o feriti gravi, è quello che collega la città dell'Alto Tavoliere a Foggia, dove, appunto, in cui ha perso la vita il 44enne.

Dal 2017 sono stati stanziati 130 milioni di euro e Anas non ha ancora partorito il progetto dei lavori. E' scattato il tempo della mobilitazione. "Non è più tollerabile, nei prossimi giorni il Comune di San Severo farà una vibrata protesta istituzionale perchè questi lavori possano essere cantierizzati in tempi ragionevolmente brevi".

Nel gennaio di quest'anno, il Governo Conte aveva inserito l’intervento di adeguamento tra il km 650+000 (allaccio tangenziale di S. Severo) e km 671+000 tangenziale Ovest di Foggia (allaccio tangenziale di Foggia), tra le grandi opere da cantierizzare

Il primo cittadino ha poi risposto a chi gli ha rivolto delle critiche: "Ora si vedrà chi fa le chiacchiere, se il sindaco o una certa cittadinanza pronta solo alla protesta e/o all’offesa personale. Io ci sto, non mi tiro indietro. Vediamo quanti aderiscono. Chiedo al consigliere comunale Michele del Sordo che già nel passato si è, insieme ad altri, mostrato sensibile alla problematica di organizzare il comitato e di assumerne il coordinamento. A tutti i sanseveresi dico: aderite e mobilitiamoci tutti insieme"