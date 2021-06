44enne perde la vita in un incidente stradale: Matteo è l'utlima vittima della Statale 16 'della morte'. Miglio: "Ora basta!"

Drammatico incidente stradale, ieri sera, lungo la Statale 16, dove una persona ha perso la vita e altre due - compreso il figlio 15enne della vittima - sono rimaste ferite.

Il fatto è successo intorno alle 20.30 di ieri, all'altezza di San Severo. L'impatto ha coinvolto due autovetture che, per cause ancora in corso di accertamento, sono entrate in collisione all'altezza della progressiva chilometrica 649.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, che ha estratto dalle lamiere il conducente di una Opel Combo, rimasto incastrato nell'abitacolo del mezzo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

A nulla sono valsi gli sforzi degli operatori sanitari del 118 e dell'elisoccorso: l'uomo è deceduto poco dopo, in ospedale. La vittima è Matteo Fregola, 44enne di San Severo. Feriti, invece, il figlio (lesioni giudicate guaribili in 20 giorni) e il conducente dell'altro mezzo, un 25enne di Vasto. Se la caverà in 15 giorni.

Questa mattina l'intervento del sindaco di San Severo, Francesco Miglio: "La Statale16, nel tratto Foggia-San Severo, è una strada impercorribile. Dal 2017 sono stanziati 130 milioni di euro per il suo rifacimento. Ma l’Anas da tre anni progetta e gli enti preposti per esprimere pareri ci mettono mesi interi se non anni. Intanto si rischia di morire, ogni giorno. Ora basta! Ci faremo sentire. Mi auguro che la città in questa battaglia sia unita e soprattutto presente accanto alle istituzioni comunali".

Aggiornato alle 10.10