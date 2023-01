Lo Stato c'è: sgomberati alloggi occupati abusivamente da famiglie vicino alla malavita

Sono proseguite questa mattina le operazioni di sgombero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati illegalmente da soggetti non aventi titolo e, peraltro, legati ad ambienti criminali. Tre gli alloggi pubblici di proprietà di Arca Capitanata restituiti agli aventi diritto: uno era stato occupato abusivamente in viale Candelaro al civico 100, un altro in via Silvio Pellico 21 e un altro ancora in viale degli Aviatori 46.

Grande soddisfazione è stata espressa dal prefetto Maurizio Valiante per l'ennesimo tassello di una operazione più grande, cominciata diverse settimane fa, che porterà al recupero dell'intero patrimonio immobiliare pubblico occupato o gestito dalla malavita. "Situazioni intollerabili, di sopruso e illegalità. Queste azioni infondono nella collettività un senso di fiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini, che sono chiamati a fornire la loro attiva collaborazione, segnalando e denunciando situazioni illecite e condotte prevaricanti

Il tema degli alloggi popolari controllati dalle compagini mafiose, in grado di gestire l'assegnazione abusiva degli appartamenti, esigendo una tangente dei richiedenti è stato riportato anche nella relazione della commissione parlamentare antimafia. L'infiltrazione mafiosa nel settore dell'edilizia pubblica era stata affrontata attraverso l'audizione dell'ex consigliere comunale Pippo Cavaliere, che nel giugno 2021 aveva denunciato come alcuni imputati in processi di mafia, fossero in possesso di alloggi pubblici a discapito di famiglie bisognose.

Quello delle occupazioni abusive era stato uno degli elementi evidenziati dall’ex prefetto Carmine Esposito nella relazione che aveva portato allo scioglimento dell’Ente Comunale per infiltrazioni mafiose (continua a leggere).