Tempesta di neve, gelo e vento nel Foggiano: sindaci chiudono le scuole, mezzi in azione

Monti Dauni e Gargano innevati. Si è svegliata così buona parte della popolazione di Capitanata questa mattina 21 gennaio. In queste ore la tormenta di neve, gelo e forti raffiche di vento, si sta abbattendo sui comuni del promontorio del Gargano di Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico. Tetti, auto e strade di gran parte dei borghi dei Monti Dauni sono stati ricoperti dalla coltre bianca.

In ordine alle previsioni meteo, già ieri alcuni sindaci del Subappenino avevano emanato una ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. In queste ore tanti altri stanno provvedendo, come ad esempio ha fatto intorno alle 8 il sindaco Michele Merla. In azione mezzi spargisale e spalaneve.

Non si registrano al momento gravi disagi sulle strade provinciali, statali e sui tratti delle autostrade A14 e A16, men che meno la circolazione ferroviaria avrebbe subito rallentamenti.