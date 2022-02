Albero abbattuto dal forte vento in una scuola: "Poteva essere una tragedia"

Le forti raffiche di vento che sferzano da ore la Capitanata hanno abbattuto un grosso albero davanti all’istituto professionale industriale e artigianale di via Dante a Lucera. “Oggi per mera fortuna si è evitata una tragedia”, ha detto il sindaco Giuseppe Pitta, mostrando sui social l’immagine dell’imponente cipresso dell’Arizona sradicato e caduto rovinosamente sul ciglio delle scale. Fortunatamente, in quel momento di lì non passava nessuno.

“A nessuno piace tagliare gli alberi, ma quando sono pericolosi è necessario per garantire la privata e pubblica incolumità”, ha scritto il primo cittadino attirando anche le critiche di chi teme abbattimenti selvaggi. “Presto – ha fatto sapere Pitta - partiremo con la piantumazione di alberi con apparato radicale profondo e capaci di arricchire il patrimonio verde del comune senza mettere a rischio nessuno”. L’albero in questione, però, si trova all’interno di un istituto scolastico di competenza provinciale.

In provincia di Foggia, dalla mezzanotte è scattata l’allerta gialla per rischio idrogeologico, a causa delle piogge, anche a carattere temporalesco. Per i comuni di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, in particolare, è stato segnalato un livello di attenzione più alto contraddistinto dall’allerta arancione.

Nelle scorse ore, sono stati registrati allagamenti nella zona di San Nicandro Garganico. A Monte Sant’Angelo, invece, il sindaco Pierpaolo d’Arienzo ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e del Centro comunale di raccolta proprio a causa delle violente raffiche di vento, con la raccomandazione, tra le altre cose, di non frequentare aree dove sono presenti gli alberi.