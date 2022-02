Tempesta di pioggia e forti raffiche di vento: allerta 'arancione' in due comuni del Foggiano

Maltempo sul Foggiano, dove dalla mezzanotte di oggi 22 febbraio è attiva una allerta meteo ‘gialla’ per rischio idrogeologico, a causa delle piogge che stanno interessando il territorio. Il bollettino diramato ieri dalla protezione civile è stato, però, aggiornato questa mattina, con due differenti profili di criticità.

Nel dettaglio, si tratta di una allerta meteo ‘gialla’ per i comuni di Rignano Garganico, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Vico del Gargano e Vieste, dove sono previsti “Possibili allagamenti di locali interrati e sottopassi, fenomeni di scorrimento superficiale lungo la rete viaria, rigurgiti del sistema di smaltimento delle acque piovane, innesco di smottamenti localizzati”; allerta meteo ‘arancione’, invece, per i soli comuni di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, dove è prevista una “moderata probabilità di allagamenti localizzati, fenomeni di rigurgito del sistema di smaltimento delle acque piovane, fenomeni di inondazione localizzata in corrispondenza del reticolo secondario ed urbano; probabile innesco di smottamenti localizzati e di instabilità dei versanti di tipo superficiale di limitate dimensioni”.

Nel corso della notte, sono stati registrati allagamenti nella zona di San Nicandro Garganico, che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. A causa delle forti raffiche di vento, il sindaco di Monte Sant’Angelo, invece, ha ritenuto necessario chiudere le scuole su tutto il territorio comunale: “Questioni di sicurezza e incolumità”, ha spiegato. “Non frequentate aree in cui sono presenti alberi” ha concluso. Criticità per allagamenti anche a San Giovanni Rotondo.