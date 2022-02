Vento fortissimo, sindaco chiude le scuole: "E' troppo pericoloso"

Monte Sant'Angelo sferzata dal vento, sindaco chiude le scuole: "Troppo pericoloso". E' quanto stabilito questa mattina dal sindaco Pierpaolo D'Arienzo: "Le raffiche di vento sono violente e per questioni di sicurezza e incolumità ho disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale", spiega. "Abbiamo chiuso anche il Ccr - Centro Comunale di Raccolta mentre il porta a porta sarà eseguito normalmente. Con il comandante della polizia locale, i carabinieri, la protezione civile e l’intera Amministrazione stiamo monitorando continuamente la situazione: l’invito è quello di non frequentare aree dove sono presenti alberi, per esempio. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti se necessario", conclude.