Suore in lacrime per la morte delle tre consorelle: "Sono state esempio di fede, umiltà e di servizio nella missione"

Si sono svolti ieri pomeriggio nella parrocchia di Sant’Antonio in via Filippo Smaldone i funerali di suor Candida Lubello di 82 anni, suor Mara Leone di 62 e suor Verene Nyiranduhuye, 41enne del Rwanda e insegnante della scuola materna a Bari, decedute nel tragico incidente stradale avvenuto domenica 13 marzo sulla A16 tra gli svincoli di Candela e Cerignola Ovest (le immagini video sul luogo della tragedia).

Nel corso delle esequie celebrate da mons. Domenico D’Ambrosio, tra le lacrime e lo sgomento delle consorelle delle vittime, ha preso la parola una religiosa della congregazione dei salesiani dei sacri cuori: “Sono state figlie, sorelle, madri, vere donne, esempio di fede, umiltà e di servizio nella missione. Tutte e tre frutto per noi dell’amore di Dio. Per queste nostre amate consorelle il loro viaggio di ritorno dagli esercizi spirituali è diventato il viaggio dell’incontro definitivo con lo sposo. Pur nel dolore di non averle più tra noi come prima le accompagniamo nel loro abbraccio con il Signore e le affidiamo alla sua misericordia".

In un’altra testimonianza le tre religiose sono stati ricordate, per la tenerezza e il coraggio mostrati sino all’ultimo. “A te suor Candida, forte nella tua innocente semplicità, grazie per i tuoi affettuosi abbracci, per i tuoi saluti mai banali. Quanto ci mancherà il tuo buongiorno per tutto il giorno. A te suor Mara grazie per il tuo vigore, ancor più solido dopo la missione in Africa, per la tua fragorosa e contagiosa risata, per il tuo spirito di servizio, per il tuo quotidiano dispensare prelibatezze da te preparate con cura per le consorelle e per i bambini a te affidati. Suor Verene, amica, collega, compagna di viaggio, sorella. Grazie per la tua vitalità, il tuo coraggio, per la tua musica travolgente suonata alle percussioni. Per le tue materne premure profuse verso i tuoi piccini come li chiamavi tu. Erano tutti figli tuoi”.

Restano critiche le condizioni delle due suore di 80 e 82 anni ricoverate presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza che erano a bordo del minivan con a bordo 13 religiose, finito fuori strada e ribaltatosi in una cunetta al km 156 del tratto autostradale in direzione Canosa. Otto in tutto le sorelle appartenenti alla Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, rimaste ferite nel violento sinistro (qui le condizioni delle altre ferite).

Trasferite a Bari, alle 10.30 di oggi si terranno le esequie nella cattedrale di San Sabino.