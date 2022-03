Foggia, quattro suore morte in un terribile incidente: le drammatiche immagini sul luogo della tragedia

Le immagini girate dopo il terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 17.45 sulla A16 in direzione Canosa, tra gli svincoli di Candela e Cerignola Ovest. A bordo c'erano 12 persone, quattro di loro, tutte suore, non ce l'hanno fatta. I feriti sono stati trasportati in ospedale