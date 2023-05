L'occhio vigile dell'Anticorruzione su Alidaunia: supervisore chiamato a riportare la gestione entro parametri di legalità

Per i prossimi 6 mesi un esperto supervisionerà l'Alidaunia: è il provvedimento disposto il 26 aprile dal prefetto di Foggia Maurizio Valiante, su proposta formulata il 3 dello stesso mese dal presidente di Anac, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di applicazione della misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa finalizzata a riportare la gestione entro parametri di legalità, attraverso la nomina dell'avvocatessa Flora Caputi.

Il legale di Manfredonia avrà il compito di verificare l'effettività e l'efficacia delle misure poste in essere dalla società e di fornire, alla società, nuove prescrizioni operative secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, con riferimento agli ambiti organizzativi, al sistema del controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.

Le indagini su Alidaunia

Alidaunia gestisce il servizio di elisoccorso integrato all'interno dell'emergenza sanitaria in virtù di un contratto di appalto pluriennale, ora in regime di proroga, con la Asl di Foggia.

La società di Roberto Pucillo, lo ricordiamo, era stata oggetto dell'inchiesta Icaro che nel dicembre 2021 aveva portato all'arresto di sei persone, tra i quali l'ex direttore generale dei Riuniti, il manager Vitangelo Dattoli, Roberto Pucillo e la figlia Roberta Valentina, rispettivamente amministratore unico e procuratore di Alidaunia.

Delle nove persone indagate nell'ambito dell'inchiesta delle gare d'appalto bandite da Asl Foggia e dal Policlinico Riuniti per l'affidamento quadriennale del servizio di elisoccorso e trasporto d'organi, un dipendente del Policlinico Riuniti aveva scelto il rito abbreviato ed era stato condannato a sei mesi.

L'inchiesta aveva consentito di svelare la presunta “manipolazione” di due gare di appalto, vale a dire l’affidamento del servizio di elisoccorso ordinario, per un impegno di spesa pari a 36.6 milioni di euro per il primo quinquennio e 29,8 milioni per l’eventuale proroga contrattuale opzionale (leggi qui tutti i dettagli) e l’affidamento del servizio di trasporto aereo di organi e di equipe medica per attività di prelievo e trapianto organi, per un impegno di spesa pari a € 2.642.494 per il primo quadriennio, estendibile - in caso di proroga - fino a € 4.622.494 (leggi qui le carte dell'inchiesta).

A seguito delle indagini, nel febbraio 2020, la Asl Fg aveva revocato la procedura di gara, mentre nel maggio 2022 aveva indetto una gara europea a procedura aperta telematica. Nelle more dell'espletamento, per far fronte all'emergenza estiva, l'Asl Fg ha poi indetto una procedura negoziata telematica urgente per l'affidamento dal 21 giugno al 21 settembre, del servizio giornaliero di elisoccorso Hems per l'area del Gargano con sede a Vieste.

Nella decisione di nominare un esperto, ha inciso la valutazione del presidente di Anac, circa la sussistenza di due presupposti: il fumus commissi delicti in relazione alla consistenza del reato ipotizzato e la gravità dei fatti contestati.

Sotto quest'ultimo profilo, appare, "particolarmente significativa la spregiudicatezza che ha caratterizzato le condotte degli amministratori della società Alidaunia, i quali hanno assunto una vera e propria regia delle procedure di gara alle quali erano interessati, determinando una vera a propria "escalation di stupri alla funzione pubblica" anche laddove il servizio dedotto in gara sia stato aggiudicato ad altra impresa" si legge.

Flora Caputi, avvocato di nomina prefettizia, non avrà alcun potere di disposizione o di gestione diretta dell'appalto. Neppure l'attività di "tutoraggio" sospende i poteri ordinari dei titolari degli organi societari, "ma si riferisce trasversalmente alla struttura aziendale nel suo complesso in una prospettiva di valorizzazione dei circuiti organizzativi e produttivi, al fine di agevolare il ritorno dell'impresa entro parametri di piena legalità, a tutela della correttezza e regolarità di tutti gli appalti pubblici di cui la società può risultare affidataria, anche in futuro".