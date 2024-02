Danneggiato autobus Ataf in corsa: torna l'incubo 'sassaiole' in via La Torre

Danneggiato autobus in corsa in via La Torre, dove si riaffaccia l'incubo 'sassaiole' contro i mezzi dell'Ataf.

E' successo ieri sera, alle 20.15, al Comparto Biccari: le pietre scagliate hanno colpito l'autobus della Linea 7 nella parte centrale nel mezzo, infrangendo i cristalli; solo per un caso fortuito, nè i sassi nè i vetri hanno colpito i passeggeri.

In quel momento, infatti, a bordo del mezzo, vi erano quattro persone, oltre al conducente. A denunciare l'accaduto sono le siglie sindacali Filt Cgil, Uil Trasporti e Confail, che da tempo chiedono maggiori controlli nella zona e tutele per lavoratori e utenti del trasporto pubblico locale: "Fortunatamente non ci sono stati feriti", commentano i sindacalisti a FoggiaToday, "ma questa volta ci siamo andati davvero vicino".

La zona già in passato era finita al centro della cronaca per una serie di sassiole che avevano minato la serenità dei lavoratori e portato l'azienda a modificare i percorsi degli autobus (continua a leggere).