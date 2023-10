Autobus presi a sassate, danni e paura a bordo. Ataf corre ai ripari: "In via La Torre non si transita più"

Evidentemente non sono bastati i numerosi e imponenti controlli della Polizia Locale effettuati nei giorni scorsi in zona 167, a scoraggiare la banda di adolescenti che per alcune settimane, fino a ieri sera, ha terrorizzato conducenti e passeggeri degli autobus di linea dell'Ataf.

Dopo gli ultimi tre gravi episodi, dalle 17 di questo pomeriggio 31 ottobre, le linee 2, 7, 14, Nott1 ed F1, non transiteranno più in via Giuseppe La Torre, ma percorreranno via Lucera (all'andata e al ritorno), salvo poi riprendere il regolare tragitto.

La decisione è stata assunta dall'azienda di via Motta della Regina dopo gli innumerevoli atti vandalici che hanno provocato danni ingenti ai mezzi del trasporto pubblico e messo a repentaglio l'incolumità dei conducenti e dei passeggeri a bordo.

Nascosti dietro ai cassonetti dell'immondizia, ai cespugli e alle auto, la banda di ragazzini avrebbe agito approfittando dell'oscurità della sera, evidentemente sfidando ed eludendo i controlli. Difatti, sassaiole e atti vandalici sono proseguiti nonostante l'attività di prevenzione e di repressione degli agenti della Polizia Locale, che nei giorni scorsi hanno fermato e identificato numerosi adolescenti a piedi o a bordo dei motorini.

Ieri sera, presso il capolinea dell'ospedale, i balordi hanno vandalizzato anche una bacheca degli orari delle corse. Qualche ora dopo, alle 22.30, l'autobus della linea 'Notturna 1', è stato colpito da un grosso masso nei pressi del mercato rionale. Stessa cosa è accaduta ad altro mezzo in via Nicola Patierno.

Intanto, le sigle sindacali Filt-Cgil, Uil-Uilt e Confail sono in attesa della convocazione del Prefetto di Foggia.