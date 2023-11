Sassaiole e imboscate, il terrore viaggia a bordo degli autobus. Gli autisti: "Abbiamo paura"

“Per favore non chiamateli atti vandalici, perché sono vere e proprie azioni criminali”. Gli autisti alla guida dei mezzi dell’Ataf lo sanno bene e, transitando in orario serale in via La Torre, si fanno - come si dice in gergo - il segno della croce: “Il rischio è costante”, racconta a FoggiaToday l’autista del mezzo che lo scorso lunedì è rimasto coinvolto in una vera e propria imboscata.

Sempre in via La Torre, sempre all’altezza del mercato rionale: “Il mezzo è stato colpito con sassi e anche uova, che fortunatamente hanno colpito la carrozzeria e non i vetri”, spiega. “Ma la cosa più grave è che, per rallentare la corsa del mezzo, hanno lanciato in strada la spalliera di un divano”, racconta.

L’uomo non è caduto nella ‘trappola’ e ha proseguito la corsa: “Volevano bloccare l’autobus per colpirlo ancora. E’ stato un agguato studiato nei minimi particolari, sulla scorta degli orari di fermate e percorrenze”. In una sola serata, lo scorso 30 ottobre, tre mezzi Ataf sono stati danneggiati da vandali, uno ha riportato anche la rottura di un vetro; nel mese di ottobre si contano in totale otto sassaiole.

Una situazione non più sostenibile, che ha portato l’Ataf ad una decisione netta: deviare su via Lucera il percorso delle linee 2, 7, 14, Nott1 ed F1. Una posizione che ha diviso l'opinione pubblica - una sorta di resa, per molti - ma valutata positivamente dagli autisti: “L’azienda ha fatto l’unica cosa che era in suo potere per tutelare nello stesso tempo dipendenti, utenti e parco mezzi”. Gli autisti sono convinti che dietro alle sassaiole ci sia sempre lo stesso gruppo: “ragazzi incappucciati, probabilmente residenti della zona e non proprio giovanissimi. Qualcuno probabilmente sfiora la maggiore età”, aggiungono.

L’emergenza è all’attenzione di forze dell’ordine e prefettura. Più volte i sindacati hanno chiesto l’attivazione di tavoli tecnici per trovare una formula che possa garantire sicurezza all’utenza. Ieri sera, e non per la prima volta, i mezzi ‘a rischio’ hanno circolato scortati dagli agenti della polizia locale, che già la scorsa settimana avevano effettuato pattugliamenti in via La Torre: “Ci vorrebbero anche agenti in borghese”, propone l’autista vittima di sassaiola. “E poi devono essere i residenti ad attivarsi affinché questi episodi non accadano più. Ai genitori poi chiedo di vigilare sui figli: oggi delinquere è facilissimo, informatevi su cosa fanno i vostri figli la sera e chi frequentano”, conclude.

La paura è ormai fedele compagna di viaggio nelle tratte periferiche: “Ormai lavoriamo con la paura addosso, è inutile negarlo”, aggiunge il collega che appena due sere fa si è ritrovato un sasso all’interno del mezzo e un vetro in frantumi. Da 23 anni siede al volante degli autobus, l’esperienza non manca “ma gestire sassaiole mentre si è al volante di un mezzo, con la responsabilità di trasportare persone non è facile. Non facciamo trasporto merci, quella sera a bordo del mezzo c’erano una decina di ragazzi che hanno rischiato di farsi male”, aggiunge. “In queste situazioni l’autista è sempre più esposto. Quella sera ho deciso di non farmi refertare perché - grazie a Dio - non ho riportato lesioni e danni fisici importanti. Ma lo spavento, quello si, me lo porto dietro”, conclude.