Emergenza acqua a Foggia, conclusi i lavori sul bypass idrico: rottura della condotta causata da ignoti

Il Coc (Centro Operativo Comunale), attivato sin dalle prime ore della mattina, informa che, come comunicato da Acquedotto Pugliese, si sono conclusi i lavori sul bypass idrico che consentono di riaprire l’erogazione idrica e ripristinare parzialmente nel più breve tempo possibile l’erogazione dell’acqua nella città di Foggia. Il complesso intervento di bypass garantirà già dalle prossime ore circa 150 litri al secondo, parte del flusso necessario per l’abitato di Foggia. Contestualmente i tecnici stanno lavorando alla sostituzione di un tratto della condotta interessata dal disservizio - di una portata di 600 litri al secondo e di diametro di 1800 mm realizzata nella fine degli anni ’80 - di circa 10 metri di lunghezza e 1,8 metri di diametro.

Dai primi accertamenti in corso la rottura sarebbe stata arrecata da un danneggiamento da parte di ignoti, Al fine di limitare i disservizi, Acquedotto Pugliese ha predisposto un servizio integrativo di distribuzione con autobotti che sono dislocate in Corso Garibaldi, nei pressi del Municipio, Villa Comunale, rotatoria dell’Ospedale Riuniti, chiesa Sacro Cuore, zona Candelaro, via Leone XIII, Rione Martucci, chiesa Annunciazione del Signore, Zona Macchia Gialla, Ospedale Riuniti di Foggia, Ospedale D’Avanzo, Rsa Don Uva, Carcere di Foggia, aeroporto Gino Lisa.

Le autobotti che forniscono il servizio, una volta svuotate, si approvvigionano presso una località specifica situata a 12 chilometri dalla città, prima di ritornare nelle postazioni definite. In supporto alle 15 autobotti presenti sul territorio comunale, il Comando dei Vigili del Fuoco ha messo a disposizione altri due mezzi, provenienti da Napoli e Taranto, per complessivi 39mila litri. Tutti i pezzi necessari per le riparazioni delle condotte risultano essere stati reperiti. Il ripristino seppur parziale dell’approvvigionamento dovrà comunque avvenire con gradualità per non compromettere la rete idrica con immissioni ripentine o eccessive nella portata. Il Comune rende noto che particolari situazioni di necessità ed emergenza, possono essere segnalate alla Polizia Locale al numero: 0881.790511 Per il personale della Protezione Civile è stata, inoltre, richiesta alla competente autorità regionale, per la giornata di oggi e domani e salvo ulteriori esigenze, l’attivazione della garanzia lavorativa previste dalla legge sulla protezione civile.