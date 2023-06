Emergenza acqua a Foggia, "guasto molto complesso": mobilitato il volontariato di protezione civile

Sono state mobilitate anche le forze di volontariato della Protezione civile a Foggia per fronteggiare i disagi dovuti all’emergenza idrica che sta interessando tutto l’abitato, a causa di una rottura “improvvisa e imprevedibile”, verificatasi nella serata di ieri, della condotta adduttrice di acqua che alimenta la città e ha una portata di 600 litri al secondo e di diametro di 1800 mm, realizzata nella fine degli anni ’80.

I tecnici dell’Acquedotto Pugliese stanno operando in due punti della città su via Napoli, nelle campagne e all’altezza della rotatoria. Il componente della commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia, Vincenzo Cardellicchio, con apposita ordinanza, oggi ha provveduto ad attivare il C.O.C., il Centro operativo comunale di protezione civile, presupposto necessario per mettere in moto tutte le forze del volontariato.

In queste ore, anziani e disabili, e più in generale i fragili, potrebbero avere, infatti, bisogno di aiuto. Le fasce deboli potrebbero essere impossibilitate anche solo a trasportare casse d'acqua potabile. I servizi sociali, d’intesa con la polizia locale, stanno monitorando le situazioni più delicate.

Sin dalle 23 di ieri, domenica 18 giugno, si apprende dal provvedimento, la Sala operativa della polizia locale si è attivata per garantire i primi interventi di assistenza alla cittadinanza, e alle 2 di notte erano disponibili sul territorio una serie di autobotti, collocate nei punti indicati da Aqp. “La commissione straordinaria ha immediatamente interloquito con Regione Puglia, Aqp e organi centrali affinché fossero attivate sin dalle prime ore tutte le misure idonee a ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza”, si legge.

Si tratta di un "guasto molto complesso”, come ha spiegato oggi il prefetto di Foggia Maurizio Valiante, “sono stati richiesti pezzi di ricambio importanti che arriveranno in giornata, e per la soluzione del problema bisognerà attendere 24 ore circa”. Salva dall’interruzione del servizio idrico un’area che alimenta i vigili del fuoco, gli ospedali e due scuole.

Proseguono ininterrottamente i lavori di riparazione. Contestualmente, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la normale erogazione idrica, sono in corso lavori per la costruzione di un bypass sulla rete che si prevede di terminare nella giornata odierna. Il bypass non avrebbe comunque la stessa portata della condotta e, quindi, si tratterà di un ripristino parziale. Si stanno studiando, dunque, anche turnazioni nei quartieri, ha fatto sapere il prefetto.

Il Coc si è insediato oggi presso la Sala Giunta del Comune di Foggia e la sala operativa è attiva nel Comando di polizia locale di via Manfredi, per coordinare tutti gli interventi emergenziali.

È attivo per segnalazioni il numero verde dell’Acquedotto Pugliese 800.735.735, rilanciato anche sul sito del Comune.

Le autobotti, dove oggi si registravano lunghe file, sono dislocate nei seguenti punti: corso Garibaldi, davanti a Palazzo di Città; villa comunale; rotatoria del Policlinico Riuniti; Chiesa del Sacro Cuore al Candelaro; viale Leone XIII al Rione Martucci; Chiesa dell’Annunciazione in zona Macchia Gialla; Policlinico Riuniti; Ospedale D’Avanzo; Don Uva; carcere di Foggia; aeroporto Gino Lisa.

In casi particolari, ha fatto sapere il prefetto, saranno consegnate a domicilio buste d’acqua che è possibile trovare nei punti di approvvigionamento.

Nell'ottica della buona collaborazione istituzionale ed al fine di risolvere in tempi più brevi possibili il problema idrico che in queste ore sta mettendo in difficoltà i cittadini di Foggia, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata ha offerto la sua massima disponibilità ed ogni supporto all'Acquedotto Pugliese per consentire la sistemazione della condotta ed il ripristino della funzionalità idraulica.