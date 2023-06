Foggia senz'acqua: lunghe file davanti alle autobotti

Sono sempre più lunghe le file di foggiani alle autobotti dislocate nelle zone nevralgiche della città, allestite da Acquedotto Pugliese per far fronte alla emergenza idrica in atto dalla tarda serata di ieri sera

Boccioni, bacinelle, bottiglie, taniche. Di tutto di più. Sono sempre più lunghe le file di foggiani alle autobotti dislocate nelle zone nevralgiche della città, allestite da Acquedotto Pugliese per far fronte alla emergenza idrica in atto dalla tarda serata di ieri sera, quando l'improvvisa rottura di una condotta ha lasciato gran parte della città senza acqua. I tecnici sono al lavoro senza sosta per risolvere quanto prima il disagio. Sono in corso anche lavori per la costruzione di un bypass sulla rete.