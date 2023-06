Foggia senz'acqua, rottura improvvisa di una condotta: Aqp invia autobotti

Proseguono i disagi in tutta la città di Foggia, dove dalla tarda serata di ieri interi quartieri della città sono rimasti senza acqua. In seguito alle numerose segnalazioni, è arrivata una nota di Aqp che ha confermato la riduzione della pressione a causa di una rottura improvvisa e imprevedibile della condotta adduttrice che alimenta la città.

Disagi potrebbero essere avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. I tecnici prontamente intervenuti sono al lavoro per la individuazione del punto preciso della perdita e lavoreranno incessantemente, ventiquattrore su ventiquattro, fino al regolare ripristino del flusso.

Per limitare i disservizi, Acquedotto Pugliese ha predisposto un servizio integrativo di distribuzione con autobotti che sono dislocate in Corso Garibaldi (nei pressi del Municipio), villa comunale, rotatoria del Policlinico di Foggia, Chiesa Sacro Cuore (Zona Candalaro), via Leone XIII (Rione Martucci) e Chiesa dell'Annunciazione del Signore (Zona Macchia Gialla).