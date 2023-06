Grave emergenza idrica a Foggia: la rottura in via Napoli, tecnici al lavoro

I tecnici Aqp avrebbero individuato la perdita e stanno operando in due punti distinti della città, nella rotatoria di via Napoli e nelle campagne della stessa via

Prosegue senza sosta l'attività dei tecnici dell'Acquedotto Pugliese, impegnati per la riparazione della rottura della condotta adduttrice, a causa della quale gran parte della città di Foggia è rimasta senz'acqua. I tecnici Aqp avrebbero individuato la perdita e stanno operando in due punti distinti della città, nella rotatoria di via Napoli e nelle campagne della stessa via.

"I tecnici sono al lavoro da questa notte e proseguiranno per tutta la giornata per concludere la riparazione su una condotta di grande rilevanza per l’erogazione della città, che ha una portata di 600 litri al secondo e di diametro di 1800 mm realizzata nella fine degli anni ’80. Contestualmente, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la normale erogazione idrica, sono in corso lavori per la costruzione di un bypass sulla rete che si prevede di terminare nella giornata odierna", si legge in una nota di Aqp.

Intanto, al fine di limitare i disservizi, sono state dislocate ulteriori autobotti - in aggiunta a quelle già in funzione - nei pressi del Policlinico di Foggia, Ospedale D'Avanzo, Rsa Don Uva, carcere di Foggia e Aeroporto Gino Lisa.

Intanto, alle 11.30 in prefettura il Prefetto ha convocato tutti i vertici del Comune, Aqp, forze dell'Ordine, vigili del fuoco, protezione civile regionale, ASL, ufficio scolastico provinciale per fare il punto della situazione e definire le linee operative di intervento per fronteggiare la grave emergenza idrica in atto.

